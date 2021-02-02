Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса

Общество 02.02.2021 20:06
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02.02.2021 20:06
"Фридрих-Эрнст Паулюс — гордость Рейха, любимец Гитлера, один из самых талантливых стратегов ХХ века, офицер, генерал, получивший высшую степень воинского достоинства — маршальский жезл. Убежденный нацист, он мыслил по-немецки здраво: за фюрера — до последнего мгновения. Это мгновение наступило зимой 1943 года под Сталинградом. 3 февраля 1943 года, на следующий день после ликвидации 300-тысячной Сталинградской группировки немцев, на территории «тысячелетнего рейха» был объявлен трёхдневный траур. Победоносная 6-я армия вермахта ушла в историю... ".
Это - отрывок из книги "Катастрофа на Волге", которую написал офицер-разведчик 6-й армии Паулюса Иохим Видер. Она была опубликована московским издательством "Прогресс" более 60 лет назад. Но, как считает дочь маршала Советского Союза командующего Сталинградским фронтом Татьяна Еременко, она крайне актуальна и сегодня. Ее отец, написавший предисловие к книге, говорил: "Книга Видера - убедительный пример того, как люди с различным мировоззрением становятся союзниками в борьбе за решение главной проблемы современности - защиты мира, предотвращения новой мировой войны."
"Отец в предисловии подчеркивает: автор книги сопоставляет ответственность Паулюса и Манштейна на протяжении всего периода борьбы гитлеровских войск в окружении и, что особенно важно, их отношение к происшедшему после битвы и после войны, руководствуясь принципом, гласящим, что обществу отнюдь не безразлично, осознал ли преступник вину и не будет ли он впредь сам совершать или подстрекать других к подобного рода преступлениям, - рассказывает дочь маршала. - Видер с неопровержимыми аргументами доказывает, что Манштейн виновен в большей степени, чем Паулюс или кто-либо другой, за катастрофу на Волге. Эрих фон Манштейн с ноября 1942 года командовал группой армий "Дон" - оперативно-стратегическим объединением, в которое входила 6-я армия Паулюса, и пользовался почти неограниченным авторитетом у Гитлера. Он мог спасти окружённые на Волге войска от уничтожения либо с помощью их своевременного отвода, либо, разрешив им капитулировать. Но он не сделал этого, исходя якобы из стратегических соображений, и заведомо обрёк на гибель, по меньшей мере, 200 тысяч своих соотечественников-солдат, оказавшихся в окружении".
По мнению Видера, немецкие руководители, сознательно доведя дело до катастрофы, "не только потерпели военное поражение, но и гнусно надругались надо всем, что свято для человека, над его жизнью, честью и достоинством". Он восклицает: "В последние дни битвы я не мог избавиться от впечатления, что вместе с тысячами трупов в немецких могилах под Сталинградом погребена человечность".
К числу других достоинств книги маршал Ерёменко относит в целом верную оценку Видером значения битвы на Волге: "... Катастрофа, постигшая Германию на Волге по вине Гитлера, позволила русским нанести целую серию сокрушительных ударов, в результате которых были уничтожены две румынские, одна итальянская и одна венгерская армии. Таким образом, за короткий период основная масса вооружённых сил союзников Германии на Восточном фронте была сметена с полей сражений в России. Если учесть, подводя жуткий баланс Сталинградской битвы и связанных с ней событий, и тяжёлые жертвы, понесённые нами в ходе деблокирующей операции, закончившейся полным провалом, и в тяжёлых оборонительных боях в тех районах, где советские армии пробили в стене немецкого фронта кровавые бреши, то наши потери будут исчисляться многими сотнями тысяч. Гигантский участок Восточного фронта протяжённостью в тысячу километров - от Терека до Воронежа - рухнул, и разверзшаяся бездна поглотила более 60 немецких дивизий и целый воздушный флот.
Но катастрофические последствия Сталинграда - это не только огромные потери в живой силе и технике. Падение боевого духа на фронте, моральный ущерб, нанесённый тылу, возросшая боеспособность русских, напрочно захвативших инициативу, окрепнувшая вера СССР в собственные силы, осложнение внутриполитической обстановки в Германии и, наконец, резкое ослабление её внешнеполитических позиций - все эти последствия Сталинградской катастрофы не заставили себя долго ждать. Учитывая, что Германия вела тотальную войну, в которой моральный фактор играет решающую роль, следует признать, что Сталинград был из ряда вон выходящим, беспрецедентным и немыслимым дотоле поражением, поворотным пунктом всей минувшей войны".
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