Юный водитель насмерть сбил пожилую волжанку

Происшествия 01.02.2021 10:00
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01.02.2021 10:00
В Волжском 79-летняя женщина погибла под колесами машины, которой управлял 18-летний водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне. «Лада Гранта», за рулем которой находился молодой человек, в шестом часу вечера двигалась по ул. Карбышева. В это время проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу пересекала пенсионерка. Попав под колеса машины, женщина скончалась на месте.
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