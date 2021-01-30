Общество

Ждите конца пандемии: деньги туристов из Волгограда «заморозили» до лучших времен

Общество 30.01.2021 16:30
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30.01.2021 16:30


Двое пенсионеров 58 и 68 лет из Волгограда не смогли вернуть деньги за сорванный в июле 2020 года из-за пандемии тур в Грецию (полуостров Халкидики). Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского областного суда, волгоградцам отказано в удовлетворении требований о взыскании уплаченной по договору денежной суммы, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. 
Ранее Центральный районный суд постановил взыскать с ООО «Музенидис Трэвел-Ростов-на-Дону» в пользу несостоявшихся туристов стоимость путевки в размере 103750 рублей, а также 39500 рублей, в которые вошли неустойка, штраф, расходы на адвоката и доверенность, компенсация морального вреда. Однако с этим решением туроператор не согласился и обжаловал его.
Сложившуюся ситуацию суд назвал обстоятельствами непреодолимой силы. Так, Ростуризм 14 марта 2020 года опубликовал на своем сайта списки закрытых из-за эпидемии коронавируса стран. В этот список вошла и Греция. 
«Наступление обстоятельств непреодолимой силы не прекращает договор автоматически и не освобождает от обязанности предоставить услуги, но период оказания услуг откладывается на период действия обстоятельств», - говорится в апелляционном определении. 
Аналогичная информация была приведена и туроператором в ответе на претензию волгоградцев, которую они направили в ООО «Музенидис Трэвел-Ростов-на-Дону» еще 28 марта 2020 года. Туроператор ответил, что возврат денежных средств будет осуществлен после стабилизации форс-мажорной ситуации, вызванной объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса COVID-19. В качестве альтернативы пожилой паре было предложено оставить денежные средства на беспроцентном депозите туроператора и использовать их до 31 декабря 2021 года. При этом клиентам разрешается использовать эту сумму по сформированному туристическому продукту по указанному в заявке направлению или по другому направлению, о чем необходимо сообщить туроператору в течение пять дней с момента получения сообщения. Однако волгоградцев такой ответ не устроил и они обратились с иском в суд.

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