Общество 30.01.2021 16:30
0
30.01.2021 16:30
Двое пенсионеров 58 и 68 лет из Волгограда не смогли вернуть деньги за сорванный в июле 2020 года из-за пандемии тур в Грецию (полуостров Халкидики). Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского областного суда, волгоградцам отказано в удовлетворении требований о взыскании уплаченной по договору денежной суммы, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
Ранее Центральный районный суд постановил взыскать с ООО «Музенидис Трэвел-Ростов-на-Дону» в пользу несостоявшихся туристов стоимость путевки в размере 103750 рублей, а также 39500 рублей, в которые вошли неустойка, штраф, расходы на адвоката и доверенность, компенсация морального вреда. Однако с этим решением туроператор не согласился и обжаловал его.
Сложившуюся ситуацию суд назвал обстоятельствами непреодолимой силы. Так, Ростуризм 14 марта 2020 года опубликовал на своем сайта списки закрытых из-за эпидемии коронавируса стран. В этот список вошла и Греция.
«Наступление обстоятельств непреодолимой силы не прекращает договор автоматически и не освобождает от обязанности предоставить услуги, но период оказания услуг откладывается на период действия обстоятельств», - говорится в апелляционном определении.
Аналогичная информация была приведена и туроператором в ответе на претензию волгоградцев, которую они направили в ООО «Музенидис Трэвел-Ростов-на-Дону» еще 28 марта 2020 года. Туроператор ответил, что возврат денежных средств будет осуществлен после стабилизации форс-мажорной ситуации, вызванной объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса COVID-19. В качестве альтернативы пожилой паре было предложено оставить денежные средства на беспроцентном депозите туроператора и использовать их до 31 декабря 2021 года. При этом клиентам разрешается использовать эту сумму по сформированному туристическому продукту по указанному в заявке направлению или по другому направлению, о чем необходимо сообщить туроператору в течение пять дней с момента получения сообщения. Однако волгоградцев такой ответ не устроил и они обратились с иском в суд.
Реклама
Не было бы счастья… или как онлайн перевернул жизнь «продвинутых» стариков30.01.2021 16:41
Общество 30.01.2021 16:41
Под Волгоградом прокуратура судится с коммунальщиками из-за вонючей питьевой воды30.01.2021 16:36
Общество 30.01.2021 16:36
Волгоградским подросткам показали артефакт из эпицентра Сталинградской битвы30.01.2021 11:43
Общество 30.01.2021 11:43
Попытка номер три: в Волгоградской области продают тепловые сети 20-тысячного города30.01.2021 11:02
Общество 30.01.2021 11:02
На ж/д вокзале Волгограда температурящих пассажиров выявляют приборы30.01.2021 09:30
Общество 30.01.2021 09:30
В Волгограде координатор штаба Навального арестован еще на 10 суток30.01.2021 00:19
Общество 30.01.2021 00:19
В течение двух лет в Волгограде могут быть полностью обновлены 23 школьных пищеблока29.01.2021 21:07
Общество 29.01.2021 21:07
Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов по теме нацпроектов29.01.2021 20:15
Общество 29.01.2021 20:15
Температурные качели и дождь: погода в Волгоградской области снова испортится29.01.2021 17:47
Общество 29.01.2021 17:47
Наркота, грабежи и побои: среди задержанных на митинге в Волгограде оказались бывшие уголовники29.01.2021 15:01
Общество 29.01.2021 15:01
Волгоградское УФАС заподозрило в непорядочности оконную компанию29.01.2021 12:38
Общество 29.01.2021 12:38
Под Волгоградом на ремонт центров по установлению пенсий выделено несколько миллионов рублей29.01.2021 08:04
Общество 29.01.2021 08:04
В Волгограде прокуратура предупредила о последствиях за участие в незаконных акциях28.01.2021 20:11
Общество 28.01.2021 20:11
В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкой28.01.2021 15:42
Общество 28.01.2021 15:42
Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут латать28.01.2021 15:05
Общество 28.01.2021 15:05
Реклама