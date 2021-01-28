В Волгограде объявлены торги по питанию в детсадах на 1 млрд рублей

Общество 28.01.2021 08:48
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28.01.2021 08:48
Торги по организации питания в детских садах на 2021 год объявлены в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, конкурсы с ограниченным участием в электронной форме объявлены по семи из восьми районов области. По Краснооктябрьскому району найти документацию информагентству пока не удалось.
Суммарный объем начальной стоимости питания дошколят составил почти 1 млрд рублей. В ходе конкурсных процедур эта сумма может уменьшиться. Итоги аукционов будут подведены 18 февраля. В техническом задании содержатся меню для дошколят, а также расчеты объема заказа и цены на услуги.
Самая большая стартовая сумма закупки приходится на Дзержинский район - 214,8 млн рублей. Наименьший объем финансирования предусмотрен на Центральный район - 74.4 млн рублей. Данные показатели зависят от числа детсадов, а также количества их воспитанников в том или ином районе.
Летом обед ребенка в возрасте от 3 до 7 лет будет выглядеть примерно так: на первое - картофельный суп с крупой, на второе - ленивые голубцы, салат из свеклы и кисель. В другой день детям могут подать пюре из моркови или свеклы, суп с макаронами, рубленую котлету из птицы, картофельное пюре и компот из сухофруктов. В каждом из вариантов меню содержится также белый и черный хлеб.
К потенциальным исполнителям контрактов организаторы закупки выставили ряд требований. Так, участие в конкурсе не смогут принять компании, у которых есть недоимки по налогам или другим обязательным платежам в бюджеты за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов предприятия. У владельцев, руководителей и главных бухгалтеров фирм не должно быть административных штрафов по ст.19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), а также непогашенных судимостей за взяточничество, преступления в сферах экономики и предпринимательской деятельности.
Еще один важный момент - между потенциальными исполнителями закупки и заказчиком не должно быть конфликта интересов из-за родства сторон. Участники конкурса также не могут являться офшорными компаниями.
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