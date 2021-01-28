В Волгограде объявлены торги по питанию в детсадах на 1 млрд рублей





Торги по организации питания в детских садах на 2021 год объявлены в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, конкурсы с ограниченным участием в электронной форме объявлены по семи из восьми районов области. По Краснооктябрьскому району найти документацию информагентству пока не удалось.

Суммарный объем начальной стоимости питания дошколят составил почти 1 млрд рублей. В ходе конкурсных процедур эта сумма может уменьшиться. Итоги аукционов будут подведены 18 февраля. В техническом задании содержатся меню для дошколят, а также расчеты объема заказа и цены на услуги.

Самая большая стартовая сумма закупки приходится на Дзержинский район - 214,8 млн рублей. Наименьший объем финансирования предусмотрен на Центральный район - 74.4 млн рублей. Данные показатели зависят от числа детсадов, а также количества их воспитанников в том или ином районе.