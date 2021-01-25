Цифровой IQ: «Ростелеком» провел онлайн-турнир в формате «Что? Где? Когда?» среди команд знатоков семи вузов ЮФО и СКФО
Телеком 25.01.2021 14:23
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25.01.2021 14:23
В преддверии Дня российского студенчества «Ростелеком» провел онлайн-турнир в формате популярной игры «Что? Где? Когда?» между командами знатоков семи ведущих вузов ЮФО и СКФО.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в нем приняли участие студенты Волгоградского государственного университета, Южного университета и Института управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону), Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики (г. Ростов-на-Дону), Кабардино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик), Северо-Кавказского федерального университета, Института математики и информационных технологий им. профессора Н.И. Червякова (г. Ставрополь), Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ) и Кубанского государственного университета (г. Краснодар).Турнир проходил в режиме реального времени и транслировался на специально созданных площадках в социальных сетях Youtube и «ВКонтакте». Трансляцию посмотрели более 2800 зрителей.
В условиях пандемии и в связи с заботой о здоровье граждан «Ростелеком» продолжает развивать дистанционные форматы социального взаимодействия. В этот раз организаторы расширили возможности для онлайн-подключения участников к игре. Команды могли выйти в эфир как из студий своего вуза, так и со своих персональных гаджетов.
«Проведение интеллектуальной игры накануне Всероссийского Дня студента между командами ведущих вузов Южного региона – это добрая традиция, которую “Ростелеком“ поддерживает в течение нескольких лет. Я рада, что ее удалось сохранить в наше нестабильное время, а с помощью нового виртуального формата еще и подключить к игре сразу несколько новых участников. Такие мероприятия для студентов – возможность живого общения, которого так не хватает в условиях дистанционного обучения. Для руководителей университетов это ценный канал для выстраивания межвузовских коммуникаций. Мероприятие стало возможным благодаря “Ростелекому“, с которым мы сотрудничаем уже более 10 лет. Все эти годы нас связывают не только партнерские, но и теплые дружеские отношения. Я благодарю компанию за сотрудничество и уверена,что в будущем нас ждут еще более яркие, интересные проекты», – отметила Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета.
Команды отвечали на вопросы, затрагивающие практически все сферы человеческой культуры и технологий, от истории до телекоммуникаций и цифровой среды. На обсуждение ответов игрокам давалась одна минута и еще десять секунд, чтобы опубликовать ответ. Команды продемонстрировали высокий уровень знаний и эрудиции, а лучшими в интеллектуальной борьбе стали студенты Волгоградского университета.
«Этот турнир оказался действительно беспрецедентным, а наша победа в нем – большая удача, ведь соперники у нас были очень достойные. Игра позволила нам встряхнуться, разнообразить студенческие будни, заставить мозг работать в новом формате. Думаю, в наших головах образовалось много новых нейронных связей. Особенно интересно было познакомиться со студентами из других вузов, провести брейн-сторм с коллегами, посоревноваться в быстроте реакции. Спасибо организаторам за этот опыт. Хочется, чтобы такие игры проводились чаще», – поделился Григорий Любименко, капитан команды-победителя.
«Ростелеком» постоянно ищет новые форматы взаимодействия между людьми. С начала пандемии мы уже сформировали целую традицию проведения турниров, викторин и онлайн-квестов с использованием сервисов видеоконференцсвязи. В условиях пандемии цифровое общение имеет особую ценность: оно дает возможность не подвергать участников опасности и в то же время комфортно взаимодействовать друг с другом. Особенно приятно быть организаторами интеллектуальной битвы среди студентов вузов, ведь проведение мероприятий для молодежи – значимая часть социальной политики “Ростелекома“. Уверен, что такие состязания дают студентам дополнительную мотивацию к учебе, расширению кругозора, стимулируют интерес к передовым технологиям», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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