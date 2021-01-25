Деньги за ямы: волгоградских чиновников оштрафовали за дырявые дороги





Штраф в размере 100 тысяч рублей назначен департаменту городского хозяйства администрации Волгограда за ненадлежащее содержание автодорог. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принял Ворошиловский районный суд. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Выбоины и просадки на проезжей части и обочинах, грязные тротуары и дефекты на площадках остановочных павильонов, разрушенные бордюры, частичное отсутствие тротуаров и освещения, решеток ливневой канализации, а также другие нарушения были зафиксированы на автомобильных дорогах по Третьей продольной магистрали, шоссе Авиаторов, пр. Аптечный, ул. Жигулевская, пр. Мирный, ул. Домостроителей, пр. Серийный, пр. Геофизиков, пр. Нефтяников, ул. Бетонная, пр. Мостовой, ул. Авторемонтная, пр. Бузулукский, пр. Памирский, пр. Абаканский и ул. Историческая.

ГИБДД УМВД России по Волгограду был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Отмечается, что выявленные недостатки улично-дорожной сети создают угрозу безопасности дорожного движения. Однако мер по устранению дефектов или ограничения движения не предпринимается.