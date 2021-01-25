Деньги за ямы: волгоградских чиновников оштрафовали за дырявые дороги

Общество 25.01.2021 11:44
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25.01.2021 11:44
Штраф в размере 100 тысяч рублей назначен департаменту городского хозяйства администрации Волгограда за ненадлежащее содержание автодорог. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принял Ворошиловский районный суд. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Выбоины и просадки на проезжей части и обочинах, грязные тротуары и дефекты на площадках остановочных павильонов, разрушенные бордюры, частичное отсутствие тротуаров и освещения, решеток ливневой канализации, а также другие нарушения были зафиксированы на автомобильных дорогах по Третьей продольной магистрали, шоссе Авиаторов, пр. Аптечный, ул. Жигулевская, пр. Мирный, ул. Домостроителей, пр. Серийный, пр. Геофизиков, пр. Нефтяников, ул. Бетонная, пр. Мостовой, ул. Авторемонтная, пр. Бузулукский, пр. Памирский, пр. Абаканский и ул. Историческая.
ГИБДД УМВД России по Волгограду был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Отмечается, что выявленные недостатки улично-дорожной сети создают угрозу безопасности дорожного движения. Однако мер по устранению дефектов или ограничения движения не предпринимается.
В мэрии Волгограда пояснили, что практически все указанные в постановлении дефекты асфальтового покрытия в виде ям и выбоин зафиксированы на объектах, где не проводились комплексная реконструкция - пр. Мирный, пр. Серийный, пр. Геофизиков, пр. Нефтяников, пр. Памирский, пр. Абаканский и другие. Поскольку долгие годы состоянию улично-дорожной сети в Волгограде не уделялось должное внимание, значительное число дорог пришло в ненормативное состояние – в 2014 году только 26 % городских дорог с твердым покрытием соответствовали нормативным требованиям.
Одномоментно привести в порядок всю улично-дорожную сеть невозможно, поэтому это делается постепенно. Так, с 2015 по 2020 годы в нормативное состояние приведены около 350 объектов общей площадью свыше 4,8 миллиона квадратных метров. С 2019 года дорожные предприятия, восстановив все основные магистрали перешли к обновлению на объектах частого сектора. Проезжее состояние улиц, которые пока не вошли в программу комплексной реконструкции, поддерживают муниципальные предприятия. Они проводят локальные ремонтные работы, ликвидируют ямы с использованием литого асфальта. Эта мера позволяет устранять аварийно-опасные участки до того периода, когда будет проведена полная реконструкция объекта.
Поврежденные в ДТП элементы дорожного ограждения, бортового камня, знаков и прочее планово устраняются дорожными службами в рамках текущего обслуживания объектов. Обновление дорожной разметки в соответствии с нормативами проводится дважды в год. Прокомментировали мэрии и причины отсутствия решеток ливневых канализаций, которые постоянно воруют. Ежедневно фиксируется пропажа до 20 решеток и люков. Специализированные службы стараются проводить установку новых решеток взамен похищенных в максимально короткие сроки.
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