Коммунальщики передумали отключать воду в центре Волгограда





Запланированные на сегодня ремонтные работы на водопроводе по улице Чуйкова, 51 в Волгограде перенесены на другую дату. Как сообщили ИА "Высота 102" в ООО "Концессии водоснабжения", отключать воду в ряде кварталов Центрального района сегодня не будут. По какой причине ресурсоснабжающая организация изменила планы - не уточняется.

Напомним, вчера на сайте "Концессий водоснабжения" было опубликовано сообщение о том, что 23 января в домах №1 по улице Пражской и №51 по Чуйкова временно ограничат водоснабжение. Жителей еще свыше 20 многоэтажек предупредили, что в их квартиры с 7 утра субботы и до полуночи коммунальный ресурс будет поступать на пониженном давлении. В зону ограничений могли попасть также жилые строения по проспекту Ленина, улицам 7-ой Гвардейской дивизии, Советской и Наумова.



