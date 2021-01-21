В Волгограде изъяли два центнера карамелек фабрики экс-президента Украины





На оптовом рынке Волгограда таможенники обнаружили в двух торговых точках запрещённые к ввозу в Российскую Федерацию 190 упаковок конфет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, рейды проводились совместно с сотрудниками Волгоградской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что местные предприниматели торговали не только кондитерскими изделиями производства РФ, Белоруссии и Казахстана, но и карамелью «ROSHEN», произведенной на Украине. Продукция входит в список запрещённой к ввозу, поэтому 192,8 кг конфет проверяющие изъяли.

Напомним, кондитерская фабрика являлась бизнес-активом бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как пояснил начальник службы таможенного контроля Александр Гурин, в прошлом году было изъято почти три центнера конфет производства Украины. Также таможенники уничтожили 35,4 кг санкционных сыров, вяленого мяса и спортивного питания.



