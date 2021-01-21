Общество

В Волгограде изъяли два центнера карамелек фабрики экс-президента Украины

Общество 21.01.2021 08:22
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21.01.2021 08:22


На оптовом рынке Волгограда таможенники обнаружили  в двух торговых точках запрещённые к ввозу в Российскую Федерацию 190 упаковок конфет.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни,  рейды  проводились совместно с сотрудниками Волгоградской транспортной прокуратуры. 
Выяснилось, что местные предприниматели торговали не только кондитерскими изделиями производства РФ, Белоруссии и Казахстана, но и карамелью «ROSHEN», произведенной на Украине. Продукция входит в список запрещённой к ввозу, поэтому 192,8 кг конфет проверяющие изъяли. 
Напомним, кондитерская фабрика являлась бизнес-активом бывшего президента Украины Петра Порошенко. 
Как пояснил начальник службы таможенного контроля Александр Гурин, в прошлом году было изъято почти три центнера конфет производства Украины. Также таможенники уничтожили 35,4 кг санкционных сыров, вяленого мяса и  спортивного питания.

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