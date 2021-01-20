В Волгограде расширяют «гостиницу» для бездомных собак





На базе муниципального питомника завершается строительство второго вольерного комплекса для содержания бездомных животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, оборудованную площадку, где смогут разместиться еще 100 спасенных с улиц собак, планируется открыть в феврале.

На территории питомника сейчас работает один большой крытый вольерный комплекс на 400 животных. Там есть будки, мягкие подстилки и свежая вода. Взрослых животных кормят дважды в день, щенков - трижды. В рацион входят специальный сухой корм и горячая каша. Питомцев расселяют по половому признаку, размерам и даже по характеру. Щенята при этом содержатся отдельно, для них создана специальная зона для выгула.

Питомник выполняет полный цикл мероприятий, связанных с содержанием спасенных с улиц животных. Ежедневно на базу предприятия привозят по 10-15 собак. Отлов производится муниципальной службой по заявкам жителей, которые оставляют точные адреса мест, где обитают хвостатые, и свои контактные данные . После 10-дневного карантина ветеринары прививают и стерилизуют животное, после чего длится 10-дневная реабилитация. В этот период ветврач наблюдает за состоянием собаки, в случае необходимости проводит лечение. По окончании реабилитационного периода дворнягу выпускают в привычную среду обитания. Данный порядок регламентируется федеральным законодательством.

Муниципальное предприятие также активно занимается поиском новых хозяев для четырехлапых. За последние несколько месяцев новый дом обрели около 80 животных.

Напомним, в канун нового года две некоммерческие организации – «Лисена» и «Твори добро» – получили гранты по результатам конкурса, проведенного администрацией города. Общая сумма субсидий составила 3 млн рублей. Полученные от муниципалитета средства фонды направят на устройство дополнительных вольеров, а также стерилизацию собак и их прием отловленных муниципальной службой животных.



