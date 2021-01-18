Второй сильный снегопад накрывает Волгоград и сковывает 10-балльными пробками





Сегодня с половины седьмого утра, с началом очередного сильного снегопада на дорогах Волгограда работает спецтехника. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на улицы вышли 80 единиц снегоуборочных машин и КДМ. В первую очередь песко-соляной смесью обрабатываются дороги, по которым проложены маршруты общественного транспорта – Первая и Вторая Продольная, проспект Жукова, улицы Историческая, Краснознаменская, Электролесовская и другие. До утреннего часа пик на проезжую часть и тротуары нанесено свыше 200 тонн реагентов, работа продолжается.

В случае усиления снегопада группировка спецтехники будет увеличена. Дворовые территории, напоминают в мэрии, должны расчищаться УК. За халатное отношение к своей работе управляющим компаниям и ТСЖ грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.





Между тем, волгоградцы уже сообщают о затрудненном движении на основных магистралях - Волгоград снова сковало десятибалльными пробками. В Дзержинском районе практически стоят проезд Дорожников и улица Шекснинская. Огромная пробка образовалась на ул. Менделеева от Третьей Продольной ко Второй. По традиции остановился мост через Волго-Донской канал в Красноармейском районе Волгограда. На трассе Краснослободск-Средняя Ахтуба затрудненное движение в сторону Волгограда. На остановках общественного транспорта наблюдается скопление пассажиров - волгоградцы прислушались к призыву властей оставить автомобили и пересесть на трамваи и автобусы.