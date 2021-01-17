За ночь с улиц Волгограда исчезла 1000 кубов снега

Общество 17.01.2021 11:50
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17.01.2021 11:50
2,5 тысячи кубометров снега убрали коммунальщики за последние несколько дней в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, только за минувшую ночь с улиц убрали тысячу кубов снежных масс и нанесли на дороги 170 тонн песко-соляной смеси. Всего было задействовано 60 единиц спецтехники. Начиная с 14 января использовано свыше 7 тысяч тонн реагентов. Работы по вывозу собранного в валы снега продолжаются.
Сегодня днем спецтехника будет работать, в том числе, на второстепенных дорогах во всех районах областного центра. Городские службы просят автовладельцев не бросать машины на крайних полосах и обочинах дорог, чтобы не препятствовать уборке города.
По вопросам некачественной уборки двора управляющими компаниями жители могут обратиться в районное МБУ «ЖКХ» или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию. За халатное отношение к своей работе УК и ТСЖ грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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