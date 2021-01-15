В Волгограде транспортный коллапс добрался до аэропорта





В аэропорту Волгограда начались задержки рейсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт воздушной гавани города-героя, по состоянию на 17.15 задерживается два рейса. Первый самолет должен был улететь в Ростов-на-Дону еще в 11.00, второй – в 17.25 в Москву. Вылет этих бортов откладывается как минимум до 21.00. До конца сегодняшнего дня запланирована отправка еще четырех лайнеров, три из которых – в столицу, один – в Санкт-Петербург. По данным рейсам сведений о задержке вылетов пока нет.

На 3,5 часа позже ожидается прилет в Волгоград борта из Москвы, прибытие которого ожидается не в 16.25, а только к 19.55.



