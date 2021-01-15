Общество

«Машина может утонуть»: в поселке Максима Горького в Волгограде на дороге за ночь появилась смертельно опасная ловушка

Общество 15.01.2021 11:42
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15.01.2021 11:42


В поселке Максима Горького ночью заполнилась водой коммунальная яма, оставленная после устранения аварии с конца прошлого года. Скрывшая яму вода походит на небольшую лужу на дороге, однако местные жители знают, что за этим маскируется  смертельно опасный котлован глубиной около 2-3 метров. «Около двух месяцев назад в этом месте произошел порыв трубы, приехали рабочие, устранили течь, но почему-то не закопали яму. Так она и стояла открытая с прошлого года. А сегодня за ночь она неожиданно наполнилась водой», - рассказали волгоградцы. 

Котлован находится прямо на дороге, куда может по незнанию провалиться неместный водитель вместе со своей машиной, заехавший на улицу Казачья. Но и жители поселка не на шутку переживают за себя и особенно за детей. «Освещения у нас нет и риск попасть в яму велик. Мы сомневаемся, что кому-то, не дай Бог, удастся оттуда выбраться живым», - тревожатся волгоградцы. Между тем, вода в котловане продолжает прибывать и уже подтапливает домовладения. 
Ситуацию усугубляет тот факт, что жители поселка не могут дозвониться до круглосуточного телефона «Концессий водоснабжения», чтобы сообщить о порыве. ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в компанию. 
В ООО "Концессии водоснабжения" сообщили, что накануне в этом месте проводились ремонтные работы. "Яму засыпали песком, провалиться в нее невозможно. В ближайшее время рабочие будут устранять течь", - пояснили здесь. 
Между тем, в настоящее время вода продолжает заливать дворы, тогда как в жилых домах ее нет со вчерашнего вечера. Люди собираются в ожидании коммунальщиков рыть канавы для отвода воды, которая уже заливает фундаменты жилых строений. 

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