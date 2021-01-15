ВТБ: россияне увеличили спрос на морские курорты на праздниках





Спрос россиян на посещение крупнейших морских курортов за рубежом в новогодние праздники заметно вырос на фоне ограничений по поездкам в другие страны, свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

Как сообщили ИА «Высота 102» в банке, в Египте объем их трат увеличился больше чем на 80%, на Кубе – на 70%, в Турции – на четверть, на Мальдивах – на 6%. «Взрывной» рост продемонстрировала экзотическая ранее Танзания. При этом общий объем транзакций клиентов ВТБ в зарубежных странах в новогодние праздники ожидаемо снизился – на 76%, составив всего 770 млн рублей.

Жители Южного Федерального округа в минувшие новогодние праздники сократили свои траты за рубежом на 74%. Если в прошлые январские каникулы владельцы карт ВТБ потратили за границей 111 млн рублей, то в эти – только 28 млн.

Рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений для новогодних каникул 2021 года среди всех клиентов ВТБ возглавили ОАЭ, Турция и Мальдивы. В Эмиратах владельцы карт ВТБ потратили около 250 млн рублей, данный показатель сократился на 20% к прошлому году. В Турции расходы россиян увеличились – на 23%, до более чем 80 млн рублей. На Мальдивах было потрачено 45 млн рублей, что на 6% превышает прошлогодний результат.

Среди других популярных мест для прибрежного отдыха в этом году положительную динамику трат показали Египет (около 10 млн рублей, рост – на 82%), Куба (2 млн рублей, +72%), а также Танзания (более 8 млн рублей, +244%). В то же время сократились расходы туристов на Сейшелах (1,5 млн рублей, -70%).

Траты клиентов ВТБ снизились почти во всех странах топ-10, в основном – в популярной на рождественские и новогодние каникулы Европе. В Белоруссии снижение расходов составило 61%, в США – 71%, в Испании – 83%, в Швейцарии – 69%, во Франции – 87%, в Великобритании – 71%, в Германии – 92%.

Интересно, что серьезное снижение трат показали азиатские направления. В Южной Корее объем транзакций снизился на 94%, в Японии – на 96%, в Китае – на 97%.

Расходы клиентов ВТБ за рубежом предсказуемо сократились в наиболее популярных туристических категориях. В сегменте гостиниц траты составили 182 млн рублей (снижение – на 74%), ресторанов и баров – 63 млн (-84%), аренды автомобилей и мотоциклов – 6 млн (-86%), авиа- и железнодорожных билетов – 4 млн (-82%).

«Нынешние новогодние праздники россияне в абсолютном большинстве встречали дома. Об этом говорит и рост трат по картам внутри России и значительное сокращение аналогичных расходов на популярных для этого сезона курортах. Из-за пандемии число доступных для отдыха зарубежных направлений остается минимальным. Среди них особым спросом в ходе новогодних каникул пользовались прибрежные курорты, во многих из которых траты наших клиентов даже выросли. А вот Европа, США и Азия ожидаемо отмечены резким снижением туристического потока из России. Мы прогнозируем, что пока ситуация с зарубежным отдыхом будет оставаться неизмененной, и следующим показательным периодом станут уже майские праздники», – комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.







