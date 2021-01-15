«ЕвроХим-ВолгаКалий» отмечен благодарственным письмом в год 20-летия компании «ЕвроХим»

Общество 15.01.2021 11:36 Новости компаний
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15.01.2021 11:36 Новости компаний
Благодарственным письмом за бескорыстный вклад в организацию Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и проект Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» «Много дарю» удостоен исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
«От себя лично и всего коллектива Гремячинского горно-обогатительного комбината благодарю Общероссийский народный фронтза высокую оценку нашей работы. Это заслуга каждого добровольца предприятия и вместе мы отличная команда, у которой впереди еще немало добрых дел», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
Как сообщает ИА «Высота 102», общественное движение «Народный фронт» уже не раз выделяло заслуги волонтёров города Котельниково.
Напомним, в Котельниковском районе продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства нового предприятия по добыче и обогащению калийных солей. Проект реализует «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Однако, помимо строительства современного производственного комплекса «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет активную волонтерскую деятельность.
Так, в период пандемии Гремячинский горно-обогатительный комбинат оказывал поддержку нуждающимся: для Котедьниковской ЦРБ было вручено несколько партий необходимых средств защиты, молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» многократно посещали Дом престарелых в хуторе Выпасной и передавали необходимую технику и другие принадлежности, которые могут скрасить и облегчить жизнь пожилых людей.
В канун Нового года сотрудники комбината совестно с ОНФ в рамках Всероссийского проекта «МногоДарю» передали многодетным семьям моноблоки, благодаря которым школьники из таких семей смогут учиться дома в период дистанционного обучения. Работники ГОКа участвовали в донорских акциях, а коллеги, переболевшие ковидом, сдавали плазму крови с антителами к вирусу, чтобы помочь заболевшим легче и быстрее справиться с инфекцией.
В юбилейный год активисты предприятия намерены придумать и осуществить еще немало добрых дел для своих земляков.
В год 20-летия компания Андрея Мельниченко запускает программу «20 добрых дел «ЕвроХима», которую воплотят в жизнь молодые специалисты и волонтеры каждого из предприятий, расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, и от Балтики до Урала. О том, как всё это будет происходить, все желающие смогут узнать из публикаций в социальных сетях с хэштегом #20добрыхДелЕврохим. А авторы лучших проектов в конце года будут удостоены в Москве награды компании «ЕвроХим» – «Хрустальная гранула».
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