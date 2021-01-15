



На Крещение в Волжском установят палатки для переодевания и обогрева при участии войсковой части № 73420. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, внутри них сделают разметку, необходимую для соблюдения социальной дистанции. Окунуться в крещенскую купель можно будет на городском пляже. До 18 января планируется завершить работы по углублению дна и оборудованию деревянных настилов для входа в воду. Берег и ведущие к пляжу дорожки очистят от снега и наледи. Кроме этого, будут выполнены работы по освещению территории.

Между тем, напомним, власти Волгограда отказались от установки пунктов обогрева около купелей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Всего в городе оборудуют шесть мест для крещенских купаний. В прошлом году их было больше - восемь.



