Общество 13.01.2021 09:05
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13.01.2021 09:05
Еще два дома в одном из самых мрачных поселков Волгограда признали аварийными. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, речь идет о разваливающихся двухэтажках в поселке 4-ый участок в Краснооктябрьском районе. На этот раз вердикт вынесли домам №15 и №16. Не так давно список аварийных домов пополнили строения №1,5,8. Ранее еще несколько домов этого поселка, а всего здесь более двух десятков двухэтажек, давно отживших свой век, получили такой статус. Исследование жизнестойкости оставшихся халабуд будет продолжено, так что есть вероятность, что этот страшный поселок в ближайшем будущем и вовсе исчезнет с карты Волгограда.
Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о проблемах и бедах жителей этого поселка. Люди существовали в диких условиях, при этом рискуя жизнью из-за ветхих конструкций домов. Однако власти долгое время закрывали глаза на беды жильцов и отказывались признавать старые двухэтажки аварийными. Обитатели этих страшных строений горько шутили про себя, что уже давно живут, как на кладбище - даже не из-за названия своего поселка, похожего на номер участка на погосте, а из-за безысходности и отчаяния.
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