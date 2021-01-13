



Еще два дома в одном из самых мрачных поселков Волгограда признали аварийными. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, речь идет о разваливающихся двухэтажках в поселке 4-ый участок в Краснооктябрьском районе. На этот раз вердикт вынесли домам №15 и №16. Не так давно список аварийных домов пополнили строения №1,5,8. Ранее еще несколько домов этого поселка, а всего здесь более двух десятков двухэтажек, давно отживших свой век, получили такой статус. Исследование жизнестойкости оставшихся халабуд будет продолжено, так что есть вероятность, что этот страшный поселок в ближайшем будущем и вовсе исчезнет с карты Волгограда.

Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о проблемах и бедах жителей этого поселка. Люди существовали в диких условиях, при этом рискуя жизнью из-за ветхих конструкций домов. Однако власти долгое время закрывали глаза на беды жильцов и отказывались признавать старые двухэтажки аварийными. Обитатели этих страшных строений горько шутили про себя, что уже давно живут, как на кладбище - даже не из-за названия своего поселка, похожего на номер участка на погосте, а из-за безысходности и отчаяния.



