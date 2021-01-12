Узнать за 60 секунд: Сбер разработал алгоритм, определяющий по голосу, кашлю и дыханию вероятность заболевания COVID-19
Общество 12.01.2021 15:25 Новости компаний
0
12.01.2021 15:25 Новости компаний
Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля.
Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой свёрточной нейронной сети. Для её тренировки использовались только открытые данные — это более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.
«В начале ноября прошлого года мы заявили о готовности создать такой алгоритм и с тех пор времени зря не теряли. Конечно, наша модель пока не достигает точности биологического PCR, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она даёт возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд! В ближайшее время мы планируем создать специальное приложение, которое станет доступно в App Store и Google Play. Это позволит ещё лучше настроить точность модели», - отмечает первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Средний ROC AUC (площадь под «кривой ошибок») созданной Сбером модели на данный момент равен 0,8. Ожидается дальнейшее улучшение качества модели при увеличении объёма данных, в том числе собранных с помощью мобильного приложения.
Реклама
То пусто, то густо: чиновники оправдались за посленовогодние очереди в волгоградских поликлиниках12.01.2021 14:24
Общество 12.01.2021 14:24
В больнице Волгограда умер второй пострадавший от порыва трубы с кипятком12.01.2021 13:51
Общество 12.01.2021 13:51
В Волгограде «забаррикадировавшуюся» от жильцов УК оштрафовали на крупную сумму12.01.2021 13:02
Общество 12.01.2021 13:02
У губернатора Волгоградской области случилось дежавю в кинотеатре «Победа»12.01.2021 10:52
Общество 12.01.2021 10:52
Жильцы аварийных домов в Волгограде стали миллионерами12.01.2021 10:15
Общество 12.01.2021 10:15
В Волжском на месте трагедии заменили аварийный участок теплотрассы11.01.2021 22:46
Общество 11.01.2021 22:46
Прогулка по «гетто»: обитатели брошенного властями аварийного квартала в Волгограде сняли безнадегу и мрак своей жизни11.01.2021 19:13
Общество 11.01.2021 19:13
«Кому воняет, звонить в УК»: жителей двух пятиэтажек в Волгограде травят пары канализации11.01.2021 17:09
Общество 11.01.2021 17:09
Мультяшная свинья из Китая подкинула проблем коммерсанту из Волгоградской области11.01.2021 11:40
Общество 11.01.2021 11:40
Было все: волгоградские полицейские раскрыли подробности новогодних преступлений11.01.2021 11:39
Общество 11.01.2021 11:39
«Такого еще не было!»: Дзержинский район Волгограда уходит под воду (ВИДЕО)10.01.2021 18:42
Общество 10.01.2021 18:42
Их не смогли спасти: самолечение стоило жизни 5 жителям Волгоградской области10.01.2021 14:29
Общество 10.01.2021 14:29
Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в Волгограде10.01.2021 13:34
Общество 10.01.2021 13:34
Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в Волгограде09.01.2021 22:49
Общество 09.01.2021 22:49
Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монеты09.01.2021 16:23
Общество 09.01.2021 16:23
Реклама