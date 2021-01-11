Новогодняя изоляция: как волгоградцы провели каникулы

Телеком 11.01.2021 14:10
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11.01.2021 14:10
Согласно аналитике больших данных МТС, волгоградцы встретили праздники дома. В другие регионы и за границу поехало меньше 30% активных путешественников. При этом, самым популярным направлением стал Краснодарский край, за ним следуют Москва и Крым. Из заграничных направлений больше всего жителей Волгограда побывало в Турции и Абхазии, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
На каникулах волгоградцы отдыхали: больше 60% активности в интернете касались разных способов проведения досуга. Еще, примерно, треть связаны с личными делами – в основном, со здоровьем, кулинарией и покупками. Работой на праздниках почти не интересовались, а на образовательные ресурсы заходили меньше, чем в обычные дни, но чаще, чем 31 декабря. По всей видимости, школьники еще отдыхали, но студенты уже начали готовиться к экзаменам.
В МТС также заметили, что в эти новогодние праздники из города уехало меньше волгоградцев, чем год назад. Именно тогда в интернет выходило, в среднем, на 19% меньше пользователей, чем в выходные декабря. Сейчас разница составила всего 3%.
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