Общество

«Такого еще не было!»: Дзержинский район Волгограда уходит под воду (ВИДЕО)

Общество 10.01.2021 11:02
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10.01.2021 11:02




О том, что «Кача плывёт» сообщают жители Дзержинского района Волгограда. Доказательства потопа, как передает ИА «Высота 102», очевидцы сняли на видеокамеру. «Такого еще не было даже при сильном дожде», - утверждают жители. Проезжая часть погрузилась под воду и ее столько, что уже затопило и бордюры. Для пешеходов перейти дорогу в этом месте – задача не из легких.

Подобную картину в Волгограде можно наблюдать часто во время дождя, когда ливневая канализация не справляется с большими потоками воды. Однако местные жители утверждают, что этот потоп произошел из-за коммунальной аварии. 
В пресс-службе «Концессии водоснабжения» сообщили, что в Дзержинском районе произошло технологическое нарушение на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм. Специалисты заняты устранением проблемы. Поскольку магистральный трубопровод обеспечивает водоотведение большого количества потребителей, принято решение производить восстановительные работы без прекращения подачи воды.
Для отвода стоков возведен обводной канал, который позволяет снизить нагрузку на поврежденный участок и провести на нем работы.

Видео Паши Волк, ВКонтакте 

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