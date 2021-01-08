Общество

Дорожники вспомнили в суде все тяготы подготовки к ЧМ-2018 в Волгограде

Общество 08.01.2021 17:30
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08.01.2021 17:30


Неустойку в сумме 7,3 миллиона рублей потребовал заказчик с подрядчика за просрочку выполнения работ по ремонту проспекта Жукова в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитража, МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» предъявило ООО «АльянсСтройКом» иск по контракту, который был заключен еще в декабре 2016 года. Размер неустойки заказчик рассчитал за период с 21 декабря 2017 года по 19 августа 2020 года. 
Суд рассмотрел представленные материалы и отказал МУПу в миллионных претензиях. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. 
Согласно материалам дела, первоначальная стоимость контракта по реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по ул. проспект им. Маршала Жукова, включающего комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от ул. Шоссе Авиаторов до ул. проспект Ленина, а также первый этап ул. Невская (от ул. Пархоменко до ул. им. Рокоссовского), составлял 30 миллионов рублей. Срок выполнения работ заканчивался 31 декабря 2017 года. Однако в декабре 2017-го сумма контракта была увеличена до 40,2 миллиона рублей. Срок исполнения договора был нарушен. Заказчик в лице МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» направила подрядчику претензию об оплате штрафных санкций. Спор не удалось урегулировать мирным путем. В итоге подрядчику начитали пеню за каждый день просрочки.
Представители ООО «АльянсСтройКом» утверждали, что такая ситуация сложилась не по их вине. Материалами дела подтверждается, что при производстве работ подрядчик столкнулся с рядом обстоятельств, препятствующих выполнению работ: проектная и техническая документация составлены с нарушениями, работы приостанавливались до принятия соответствующих решений, принимались новые проектные решения совместно с органами местного самоуправления. Это потребовало дополнительного времени, согласований, принятия новых решений, увеличения дополнительных объемов и видов работ. Суд изучил множество писем и протоколов на эту тему. Помимо этого, заказчик неоднократно отвечал, что для завершения объекта строительства необходимо оплатить денежные средства за выполненные работы, однако финансирование отсутствует. 
Напомним, что многое из заявленного на клиентском маршруте, который проходил от аэропорта по Шоссе Авиаторов и далее по проспекту Жукова, не получилось. Ранее «Высота 102» сообщала о плачевном состоянии зеленой зоны шоссе Авиаторов, на благоустройство которой в 2018 году было направлено почти 18 миллионов рублей. Через два года после чемпионата – летом 2020-го – на месте дорогостоящего озеленения остались лишь засохшие елки и буйно разросшиеся сорняки. Примечательно, что неудачное озеленение до этого уже пытались исправить, когда выяснилось, что часть посаженных по контракту деревьев и кустарников не прижились.

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