По льду с ветерком: краснооктябрьцы получают эмоции в парке Гагарина в Волгограде

Общество 06.01.2021 09:21
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06.01.2021 09:21
Чувство радости, неудержимое стремление вперед и ощущение полной свободы. Такими эмоциями делились с журналистами ИА "Высота 102" отдыхающие в парке Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда. Особенно притягивает всех ледовый каток: с самого утра сюда идут и малыши со взрослыми, и подростки, и люди более старшего поколения. Это прекрасное зимнее развлечение для всех: и тех, кто уже чувствует себя мастером на льду, и тех, кто пришел впервые. В любом случае море положительных эмоций обеспечено каждому. Поэтому на катке - смех, улыбки, радость, отличное настроение. А главное - делятся краснооктябрьцы, - такие прогулки на льду - это еще и здоровье, которое никогда не получишь от гаджетов, компьютеров, телевизоров...
Так что если хочется получить море удовольствия - нужна самая малость: прийти на каток и встать на лед.
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