Коронавирус унес жизни четырех жителей Волгоградской области

Общество 04.01.2021 12:46
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04.01.2021 12:46
За сутки в Волгоградской области новой коронавирусной инфекцией заразились 258 человек – на 4 человека меньше, чем днем ранее. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, число умерших от последствий COVID-19 держится на одном уровне. За истекшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода, 2 января были подтверждены также четыре смерти с подтвержденным коронавирусом.
Общее число заразившихся COVID-19 в Волгоградской области превысило 36,4 тысячи случаев, умерли 478 пациентов. С начала пандемии в регионе переболели и выздоровели 34,6 тысяч человек.
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