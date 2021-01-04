Коронавирус унес жизни четырех жителей Волгоградской области





За сутки в Волгоградской области новой коронавирусной инфекцией заразились 258 человек – на 4 человека меньше, чем днем ранее. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, число умерших от последствий COVID-19 держится на одном уровне. За истекшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода, 2 января были подтверждены также четыре смерти с подтвержденным коронавирусом.

Общее число заразившихся COVID-19 в Волгоградской области превысило 36,4 тысячи случаев, умерли 478 пациентов. С начала пандемии в регионе переболели и выздоровели 34,6 тысяч человек.