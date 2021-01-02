Два трупа нашли в гаражах под Волгоградом

Происшествия 02.01.2021 09:23
0
02.01.2021 09:23
Тела двух неизвестных мужчин обнаружены в гаражном обществе «Волна» в Волжском. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в экстренных службах региона. На территории общества горели несколько гаражей, после тушения которых были найдены погибшие.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре на пульт оперативного дежурного поступило в 3 утра. В трех кирпичных боксах размером 10 кв.м. каждый внутри горели старые вещи. В 4:30 возгорание было ликвидировано пожарными расчетами 13-ой пожарно-спасательной части. Причина пожара и личности погибших устанавливаются.
МЧС России по региону просит жителей соблюдать меры пожарной безопасности, не пользоваться неисправными электроприборами.
Реклама
Смерть на трассе: четверо волгоградцев погибли в лобовом ДТП в Ростовской области02.01.2021 10:20
Происшествия 02.01.2021 10:20
В жутком ДТП с фурой серьезно пострадал 24-летний волгоградец01.01.2021 12:11
Происшествия 01.01.2021 12:11
31 декабря двое жителей Волгоградской области пострадали в пожарах01.01.2021 10:47
Происшествия 01.01.2021 10:47
Зажгли по полной: шесть бань сгорели в Новый год в Волгоградской области01.01.2021 10:23
Происшествия 01.01.2021 10:23
Жители Дзержинского района Волгограда встретили Новый год без воды01.01.2021 09:36
Происшествия 01.01.2021 09:36
В Краснооктябрьском районе Волгограде новый порыв на магистральном водоводе31.12.2020 11:07
Происшествия 31.12.2020 11:07
Такси врезалось в автобус «Волжский-Волгоград-Москва»: пятеро пострадавших (ФОТО и ВИДЕО)30.12.2020 14:59
Происшествия 30.12.2020 14:59
СК: опекун из Дагестана обобрал 8 детей-инвалидов из Волгоградской области30.12.2020 13:59
Происшествия 30.12.2020 13:59
В Волжском маршрутка подбила немецкую иномарку бизнес-класса30.12.2020 10:38
Происшествия 30.12.2020 10:38
Трое детей и взрослый покалечились во время покатушек на «ватрушках» в Волгоградской области30.12.2020 10:24
Происшествия 30.12.2020 10:24
Карманница из Кабардино-Балкарии попала на видео в волгоградском супермаркете в момент воровства кошелька30.12.2020 09:54
Происшествия 30.12.2020 09:54
В Волгограде грузовой фургон протаранил маршрутку: пострадали женщины (ВИДЕО)29.12.2020 18:59
Происшествия 29.12.2020 18:59
В Волгоградской области иномарку из-за ледяной глыбы занесло под грузовик29.12.2020 10:06
Происшествия 29.12.2020 10:06
В Волгограде мошенник забрал последнее у врача28.12.2020 16:38
Происшествия 28.12.2020 16:38
Снеговик-музыкант провел ночь в отделе полиции в Волгограде28.12.2020 13:52
Происшествия 28.12.2020 13:52
Реклама