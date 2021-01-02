Два трупа нашли в гаражах под Волгоградом





Тела двух неизвестных мужчин обнаружены в гаражном обществе «Волна» в Волжском. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в экстренных службах региона. На территории общества горели несколько гаражей, после тушения которых были найдены погибшие.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре на пульт оперативного дежурного поступило в 3 утра. В трех кирпичных боксах размером 10 кв.м. каждый внутри горели старые вещи. В 4:30 возгорание было ликвидировано пожарными расчетами 13-ой пожарно-спасательной части. Причина пожара и личности погибших устанавливаются.





МЧС России по региону просит жителей соблюдать меры пожарной безопасности, не пользоваться неисправными электроприборами.



