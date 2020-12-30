Психологи советуют: как отыскать желанный подарок к Новому году





Психологи отмечают, что чувство ожидания предновогоднего чуда испытывают не только дети, но и взрослые люди. Сезон исполнения желаний традиционно стартует с начала зимы. Эксперты говорят, что подарки могут дарить разный уровень впечатлений: от знака внимания до памятного символа. Однако секрет удачного подарка – в индивидуальном подходе.

В Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу советуют, если речь идет о подарке для коллеги или знакомого, то помочь могут личные странички в соцсетях, где можно подробнее узнать, чем занимает человек в свободное время, какими ссылками делится с друзьями.

С близкими лучше обсудить варианты при встрече: «прямые заказы» – вариант рабочий, но в момент дарения не принесет эффекта неожиданности. Лучший вариант – игра. Например, составить лист-желаний Деду Морозу. Вадим Мямлин, кандидат психологических наук, предлагает сформировать список из 20-30 позиций, зачитать его вслух и «обращать внимание на мимику, взгляд и интонации собеседника».

Как отметила эксперт по этикету и кросс-культурным коммуникациям и попечитель благотворительного фонда «Старость в радость» Светлана Грохотова, в число выигрышных подарков входят «канцелярские принадлежности высшего качества, подчеркивающие статус адресата, ювелирные украшения, предметы столового серебра и фарфор, книги в хорошем издании».

Согласно последнему исследованию «Ромир», 8% респондентов планируют дарить на Новый год ювелирные украшения. Такой подарок запомнится на долгие годы и будет регулярно радовать своего обладателя.

Однако эксперты ювелирного рынка призывают крайне внимательно и ответственно относиться к самой покупке. Самый желанный драгоценный камень – природный бриллиант – в России стал массово подделываться «синтетическим» аналогом. По данным Минфина РФ, каждый пятый бриллиант – фальсификат.

Защитить себя от такого «сюрприза» можно, если приобретать изделие напрямую у производителя.

«Не секрет, что потребитель на ювелирном рынке России слабо защищен. Пока что не существует какого-либо обязательства раскрывать происхождение бриллианта, как следствие, человек может купить и синтетический камень, и бриллиант с завышенными характеристиками, и контрафакт, который ввезен непонятно откуда. И все это – по цене натурального высококачественного бриллианта. Мы демонстрируем принципиально иной подход: АЛРОСА может с уверенностью сказать, где были добыты и огранены ее бриллианты, гарантировать, что в производстве украшений не участвовали какие-либо посредники. Мы надеемся, что со временем это побудит других производителей и продавцов также повышать прозрачность работы, что положительно скажется на всем российском ювелирном рынке», – отмечает директор ювелирной группы АЛРОСА Ирина Морозовская.

На АЛРОСУ приходится 95% добычи алмазов в России, и 25% - на международном рынке. На отечественном рынке холдинг с 1992 года. Российская горнорудная компания с государственным участием добывает алмазы в Западной Якутии и Архангельской области. Важно отметить, что АЛРОСА работает только в сегменте добычи и производства натуральных камней.



