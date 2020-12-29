Праздники онлайн: «Ростелеком» провел для волгоградцев предновогоднюю интернет-вечеринку





«Ростелеком» провел для волгоградских интернет-пользователей праздничное онлайн-шоу «Новогодний огонек». Представители национального цифрового провайдера организовали на площадках в социальных сетях YouТube и Вконтакте живой концерт творческих коллективов, интеллектуальную игру и общение с гостем в студии. В общей сложности в шоу приняли участие 76 человек, а посмотрели его онлайн 2,5 тысяч зрителей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В рамках игры участники разгадывали логические ребусы на темы новогодних песен, популярных мультфильмов и фильмов. Победителей ожидали призы от «Ростелекома», а самых активных зрителей – подписки на сервисы компании. На вечеринке выступили с собственными композициями волгоградские музыканты: группы FunkyTown, Thepuhoviks и дуэт Thehumanz.

«Шикарное шоу с волшебной атмосферой Нового года и чудес, и отличная идея объединения игры и творческих групп. Получила огромное удовольствие от просмотра, от участия в розыгрыше и, конечно же, от подарка! Спасибо “Ростелекому”, что выступил Дедушкой Морозом для волгоградской молодежи, ведь и взрослым тоже хочется праздника, веселья и волшебства. Компании удалось не только реализовать все это, но и органично вписать в онлайн-формат», – поделилась Наталья Конарейкина, участница эфира.

Завершением праздничного вечера стала новогодняя лотерея среди участников конкурса репостов, которые оставляли комментарии на странице известного волгоградского блогера Валерии Костыренко. Ведущий развлекательной программы вместе с Валерией при помощи генератора случайных чисел выбрали 10 победителей, которые получили уникальные подарки от «Ростелекома».





«Ограничения на проведение массовых мероприятий, которые сохраняются из-за короновирусной инфекции – не повод отказываться от праздника. Мы стремимся поддержать волгоградцев в непростое с эпидемиологической точки зрения время и ищем решения для необычного творческого и интеллектуального досуга, позволяющие радоваться и общаться, и при этом, не подвергать риску здоровье. “Новогодний огонек” в онлайн-формате от “Ростелекома” создал отличное настроение в преддверии Нового года и задал тон на предстоящие праздничные дни, а сервис Wink поможет скрасить зимние каникулы отличным познавательным и развлекательными фильмами и провести время в кругу семьи интересно и безопасно», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» на постоянной основе организует и поддерживает мероприятия для студентов и молодежи, в том числе в онлайн-формате. Интеллектуальные игры и шоу в интернете от национального цифрового провайдера регулярно проводятся с начала пандемии коронавирусной инфекции и становятся для молодежной аудитории популярным способом проведения досуга.

«Ростелеком» в преддверии новогодних праздников предлагает для новых клиентов Wink, которые подключатся к сервису в декабре и январе, специальную подписку «Новогодний Трансформер». Она включает бесплатный промо-период на первые 30 дней просмотра, а затем переключается на базовый тариф «Трансформер». Для действующих клиентов компания тоже приготовила подарок ––30-дневный бесплатный пакет «Новогодний» с тысячами фильмов, сериалов и тематическими каналами.

на сайте компании. Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 икомпании.



