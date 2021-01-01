Волгоградцы, с Новым 2021 годом!

Общество 01.01.2021 00:01
0
01.01.2021 00:01
И вот, наконец, уходит этот тяжелый год, который вряд ли мы все забудем. Пусть прочь уйдут с ним тревога, страх, пусть хотя бы боль от потерь станет тише, уступив место надеждам, что все будет хорошо, что мы со всем справимся и сможем когда-нибудь вернуться к нашей жизни, которая так изменилась в уходящем году. И в конце концов у каждого из нас есть шанс взять 2021 год, который пройдет под символом Белого Быка, за рога!
А как не верить в лучшее, когда рядом близкие и любимые люди, и оранжевые мандарины на столе, и шипучее шампанское в прозрачных бокалах. Так давайте же за наше здоровье и за родных! Спасибо, что вы с нами, что читаете эти строки, и надеетесь на то, что новый, 2021 год окажется лучше, чем уходящий!
Реклама
«Нервы на пределе»: жителям Семи ветров в Волгограде второй раз отключили воду31.12.2020 20:25
Общество 31.12.2020 20:25
«Это был тяжелый год…»: как перевернулась жизнь волгоградцев в 2020 году31.12.2020 18:01
Общество 31.12.2020 18:01
Есть вода!: в Волгограде устранили аварию на магистральной сети31.12.2020 15:25
Общество 31.12.2020 15:25
Губернатор Волгоградской области послал своих замов в районы31.12.2020 13:49
Общество 31.12.2020 13:49
Ростов, Минводы и Нижний: аэропорт Волгограда расширяет воздушные границы31.12.2020 12:46
Общество 31.12.2020 12:46
«Скупили всю воду»: краснооктябрьцы мечутся по магазинам Волгограда в поисках пятилитровок31.12.2020 12:43
Общество 31.12.2020 12:43
ВТБ узнал, часто ли россияне ходят в бани перед Новым годом31.12.2020 12:34
Общество 31.12.2020 12:34
Назад в СССР: новогодние ретро-игрушки активно распродают волгоградцы31.12.2020 12:34
Общество 31.12.2020 12:34
В Волгоградской области на московскую трассу готовы выйти почти 200 единиц спецтехники31.12.2020 12:04
Общество 31.12.2020 12:04
На севере и юге Волгограда изменят схему движения двух автобусов31.12.2020 10:19
Общество 31.12.2020 10:19
Бедным и одиноким жителям Волгоградской области добавили на выживание 7 рублей в 2021 году31.12.2020 09:45
Общество 31.12.2020 09:45
«Спасибо за новый год!»: волгоградцы до сих пор сидят без воды из-за аварии на сетях31.12.2020 08:53
Общество 31.12.2020 08:53
В Краснооктябрьском районе Волгограда завершается ремонт водопровода30.12.2020 21:44
Общество 30.12.2020 21:44
Полицейским у "Волгоград Арены" вручили ключи от 172 автомобилей30.12.2020 17:01
Общество 30.12.2020 17:01
На Новый год в Волгоградской области будет скользко30.12.2020 16:43
Общество 30.12.2020 16:43
Реклама