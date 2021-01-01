Волгоградцы, с Новым 2021 годом!





И вот, наконец, уходит этот тяжелый год, который вряд ли мы все забудем. Пусть прочь уйдут с ним тревога, страх, пусть хотя бы боль от потерь станет тише, уступив место надеждам, что все будет хорошо, что мы со всем справимся и сможем когда-нибудь вернуться к нашей жизни, которая так изменилась в уходящем году. И в конце концов у каждого из нас есть шанс взять 2021 год, который пройдет под символом Белого Быка, за рога!

А как не верить в лучшее, когда рядом близкие и любимые люди, и оранжевые мандарины на столе, и шипучее шампанское в прозрачных бокалах. Так давайте же за наше здоровье и за родных! Спасибо, что вы с нами, что читаете эти строки, и надеетесь на то, что новый, 2021 год окажется лучше, чем уходящий!



