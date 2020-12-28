Общество

Переболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области пообещали психологическую помощь

Общество 28.12.2020 16:07
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28.12.2020 16:07


Губернатор Андрей Бочаров провел заключительное заседание Клинического Совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией, где подвел итоги работы в 2020 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона в очередной раз заявил, что «благодаря  своевременно принятым мерам нам удается удерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Волгоградской области на стабильном и прогнозируемом уровне». Он также вновь предупредил, что медики ожидают увеличения роста обращений жителей в лечебные учреждения, учитывая возвращение домой на время каникул и праздников студентов, родственников, в том числе из традиционных мест зимнего отдыха. 
Уже сейчас в регионе формируются усиленные дежурные бригады для работы в инфекционных госпиталях; обеспечивается необходимый и достаточный для обработки всех поступающих обращений режим работы амбулаторных центров и больниц скорой медицинской помощи; создается необходимый запас лекарственных средств в госпитальном, амбулаторном сегментах и в аптечной сети.
«На текущем этапе система здравоохранения Волгоградской области сбалансирована для продолжения работы в режиме повышенных нагрузок в условиях пандемии коронавирусной инфекции, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Обеспечивается 100-процентная госпитализация пациентов по показаниям; действует и совершенствуется система амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией; проводится вакцинация медиков, работников образования и социальной сферы от коронавирусной инфекции, которая также будет являться фактором дальнейшего сокращения уровня заболеваемости. Продолжается оказание плановой помощи пациентам с другими видами заболеваний».
Над чем еще предстоит работать? 
Это совершенствование механизмов оказания стационарной и амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области, в том числе на основе изучения и внедрения передового опыта регионов России и других стран;
— учитывая опыт строительства современного учреждения в Волжском, в 2021 году провести проектирование и приступить к возведению инфекционных больниц в Калачевском, Камышинском районах и Михайловском городском округе;
— активное внедрение дистанционных телемедицинских технологий в работу медучреждений, которые помогут обеспечить единые стандарты диагностики и лечения не только коронавирусной инфекции, но и других заболеваний;
— учитывая значительное обновление парка медицинской техники в Волгоградской области, — продумать дополнительные механизмы оперативного и качественного гарантийного и постгарантийного обслуживания, исключающие ситуации простоя оборудования;
— исходя из объективного развития ситуации продолжить практику перевода инфекционных госпиталей в плановый режим оказания профильной медпомощи пациентам с другими видами заболеваний.
Также на заседании Клинического совета было объявлено о создании системы  реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию. В частности, «учитывая масштабное информационное воздействие на людей в условиях пандемии», глава региона поручил предусмотреть в разрабатываемых методиках и меры психологической реабилитации. 

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