



Губернатор Андрей Бочаров провел заключительное заседание Клинического Совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией, где подвел итоги работы в 2020 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона в очередной раз заявил, что «благодаря своевременно принятым мерам нам удается удерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Волгоградской области на стабильном и прогнозируемом уровне». Он также вновь предупредил, что медики ожидают увеличения роста обращений жителей в лечебные учреждения, учитывая возвращение домой на время каникул и праздников студентов, родственников, в том числе из традиционных мест зимнего отдыха.

Уже сейчас в регионе формируются усиленные дежурные бригады для работы в инфекционных госпиталях; обеспечивается необходимый и достаточный для обработки всех поступающих обращений режим работы амбулаторных центров и больниц скорой медицинской помощи; создается необходимый запас лекарственных средств в госпитальном, амбулаторном сегментах и в аптечной сети.

«На текущем этапе система здравоохранения Волгоградской области сбалансирована для продолжения работы в режиме повышенных нагрузок в условиях пандемии коронавирусной инфекции, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Обеспечивается 100-процентная госпитализация пациентов по показаниям; действует и совершенствуется система амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией; проводится вакцинация медиков, работников образования и социальной сферы от коронавирусной инфекции, которая также будет являться фактором дальнейшего сокращения уровня заболеваемости. Продолжается оказание плановой помощи пациентам с другими видами заболеваний».

Над чем еще предстоит работать?

Это совершенствование механизмов оказания стационарной и амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области, в том числе на основе изучения и внедрения передового опыта регионов России и других стран;

— учитывая опыт строительства современного учреждения в Волжском, в 2021 году провести проектирование и приступить к возведению инфекционных больниц в Калачевском, Камышинском районах и Михайловском городском округе;

— активное внедрение дистанционных телемедицинских технологий в работу медучреждений, которые помогут обеспечить единые стандарты диагностики и лечения не только коронавирусной инфекции, но и других заболеваний;

— учитывая значительное обновление парка медицинской техники в Волгоградской области, — продумать дополнительные механизмы оперативного и качественного гарантийного и постгарантийного обслуживания, исключающие ситуации простоя оборудования;

— исходя из объективного развития ситуации продолжить практику перевода инфекционных госпиталей в плановый режим оказания профильной медпомощи пациентам с другими видами заболеваний.

Также на заседании Клинического совета было объявлено о создании системы реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию. В частности, «учитывая масштабное информационное воздействие на людей в условиях пандемии», глава региона поручил предусмотреть в разрабатываемых методиках и меры психологической реабилитации.



