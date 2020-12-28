Общество

Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствах

Общество 28.12.2020 14:33
0
28.12.2020 14:33


Примерная дата заболевания и способ заражения остались неизвестными при расследовании обстоятельств смерти четверых  человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 54-летний мужчина и 59-летняя женщина из Волгограда умерли в городской больнице №15, а 71-летняя жительница Михайловки – в центральной районной больнице. 62-летний житель Клетского района был госпитализирован уже в тяжелом состоянии в волгоградскую больницу №4, где  и скончался. 
79-летний мужчина из Ольховского района, почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью сначала не обращался. И только спустя неделю сообщил о своем заболевании. После проведенного исследования его госпитализировали в городскую больницу №1 Камышина. 
Своевременное обращение за медицинской помощью не спасло 58-летнюю жительницу Иловлинского района. Она лечилась амбулаторно, без положительной динамики, в результате чего ее госпитализировали в больницу №12 Волгограда. 
У всех скончавшихся, пояснили в оперштабе, при жизни имелись хронические заболевания. 
Напомним, сегодня стало известно о смерти еще шестерых жителей региона от коронавируса. Всего жертвами пандемии стали 443 человека.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
28.12.2020 22:23
Общество 28.12.2020 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2020 20:20
Общество 28.12.2020 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2020 16:07
Общество 28.12.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2020 10:29
Общество 28.12.2020 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2020 10:09
Общество 28.12.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2020 19:57
Общество 27.12.2020 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2020 18:18
Общество 27.12.2020 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2020 12:49
Общество 27.12.2020 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2020 10:01
Общество 27.12.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 18:22
Общество 26.12.2020 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 17:23
Общество 26.12.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 17:04
Общество 26.12.2020 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 16:21
Общество 26.12.2020 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 10:22
Общество 26.12.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 10:08
Общество 26.12.2020 10:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:23
У жителей еще двух сел Волгоградской области заберут свиней из-за АЧССмотреть фотографии
20:20
В военном госпитале Волгограда назревает новый конфликт из-за урезания зарплатСмотреть фотографии
16:48
Гриппа нет: эпидемиологи зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде мошенник забрал последнее у врачаСмотреть фотографии
16:07
Переболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области пообещали психологическую помощьСмотреть фотографии
15:46
Экс-заместитель главы Светлоярского района идет под суд за кражу труб канализацииСмотреть фотографии
14:59
Волгоградстат зафиксировал крах кинопроката в регионеСмотреть фотографии
14:33
Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствахСмотреть фотографии
13:52
Снеговик-музыкант провел ночь в отделе полиции в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
СК поставил точку в деле о гибели волгоградки из-за взрыва газа в квартиреСмотреть фотографии
11:52
Дураки и дороги: под Волгоградом глава поселка украл немножко бюджетных денегСмотреть фотографии
11:47
«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системыСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус перед Новым годом не отступает от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Тест: «На златом крыльце сидели... Кто ты будешь такой?»Смотреть фотографии
11:18
Водителя БМП наказали за пьяные покатушки в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
10:28
Всего за год волгоградцы стали в шесть раз больше играть в онлайн-игрыСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом даме на «Лэнд Ровер» помешал дорожный знак и деревоСмотреть фотографии
10:14
Подарите близким людям светСмотреть фотографии
10:09
«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололедеСмотреть фотографии
10:01
В Омске срочник из Волгоградской области разбился во время первого прыжка с парашютомСмотреть фотографии
09:29
В Волжском из-за телевизора выгорела квартираСмотреть фотографии
19:57
Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом паркеСмотреть фотографии
18:18
Замерзающие жильцы дома под Волгоградом требуют заменить отвратительный сезон на отопительныйСмотреть фотографии
16:16
Запас крови с антителами формируют к новогодним каникулам в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Правительство РФ выделило Волгоградской области почти 1 миллиард на дорожный нацпроектСмотреть фотографии
13:58
Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»Смотреть фотографии
12:49
Волгорадцы заказывают детям антикоронавирусного Деда МорозаСмотреть фотографии
11:39
Хроники коронавируса: в Волгоградской области число больных и здоровых почти сравнялосьСмотреть фотографии
11:25
Двоих «охотников» за золотом поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 