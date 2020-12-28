Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствах
Общество 28.12.2020 14:33
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28.12.2020 14:33
Примерная дата заболевания и способ заражения остались неизвестными при расследовании обстоятельств смерти четверых человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 54-летний мужчина и 59-летняя женщина из Волгограда умерли в городской больнице №15, а 71-летняя жительница Михайловки – в центральной районной больнице. 62-летний житель Клетского района был госпитализирован уже в тяжелом состоянии в волгоградскую больницу №4, где и скончался.
79-летний мужчина из Ольховского района, почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью сначала не обращался. И только спустя неделю сообщил о своем заболевании. После проведенного исследования его госпитализировали в городскую больницу №1 Камышина.
Своевременное обращение за медицинской помощью не спасло 58-летнюю жительницу Иловлинского района. Она лечилась амбулаторно, без положительной динамики, в результате чего ее госпитализировали в больницу №12 Волгограда.
У всех скончавшихся, пояснили в оперштабе, при жизни имелись хронические заболевания.
Напомним, сегодня стало известно о смерти еще шестерых жителей региона от коронавируса. Всего жертвами пандемии стали 443 человека.
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