



Примерная дата заболевания и способ заражения остались неизвестными при расследовании обстоятельств смерти четверых человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 54-летний мужчина и 59-летняя женщина из Волгограда умерли в городской больнице №15, а 71-летняя жительница Михайловки – в центральной районной больнице. 62-летний житель Клетского района был госпитализирован уже в тяжелом состоянии в волгоградскую больницу №4, где и скончался.

79-летний мужчина из Ольховского района, почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью сначала не обращался. И только спустя неделю сообщил о своем заболевании. После проведенного исследования его госпитализировали в городскую больницу №1 Камышина.

Своевременное обращение за медицинской помощью не спасло 58-летнюю жительницу Иловлинского района. Она лечилась амбулаторно, без положительной динамики, в результате чего ее госпитализировали в больницу №12 Волгограда.

У всех скончавшихся, пояснили в оперштабе, при жизни имелись хронические заболевания.

Напомним, сегодня стало известно о смерти еще шестерых жителей региона от коронавируса. Всего жертвами пандемии стали 443 человека.



