Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»

Общество 28.12.2020 10:29
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28.12.2020 10:29
Денис Лагутин получил «Бриллиантовую сову» в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», финал которой состоялся накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», команда знатоков обыграла телезрителей и важные два очка принес своим коллегам именно Денис Лагутин.
Так, знаток правильно ответил на вопрос телезрительницы, что Михаил Булгаков называл своей излюбленной редакцией. Денис Лагутин предположил, что это печь, и этот ответ оказался верным.
Также игрок при счете 4:4 дал правильную версию про значок в черном ящике, который вручают за самый яркий ответ знатоков. Версия появилась в конце минуты обсуждения.
Денис Лагутин родом из Волгограда. Как говорится в его биографии, в детстве он мечтал стал водителем троллейбуса. А стал настоящим умником. Сейчас Денис не живет в нашем городе. Он работал в баскетбольном «Зените» и «Локомотиве-Кубань», футбольном «Локомотиве», а теперь – в футбольном московском «Динамо», где занимает пост директора по маркетингу.
Скриншот видео Первого канала.
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