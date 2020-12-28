Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»





Денис Лагутин получил «Бриллиантовую сову» в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», финал которой состоялся накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», команда знатоков обыграла телезрителей и важные два очка принес своим коллегам именно Денис Лагутин.

Так, знаток правильно ответил на вопрос телезрительницы, что Михаил Булгаков называл своей излюбленной редакцией. Денис Лагутин предположил, что это печь, и этот ответ оказался верным.

Также игрок при счете 4:4 дал правильную версию про значок в черном ящике, который вручают за самый яркий ответ знатоков. Версия появилась в конце минуты обсуждения.

Денис Лагутин родом из Волгограда. Как говорится в его биографии, в детстве он мечтал стал водителем троллейбуса. А стал настоящим умником. Сейчас Денис не живет в нашем городе. Он работал в баскетбольном «Зените» и «Локомотиве-Кубань», футбольном «Локомотиве», а теперь – в футбольном московском «Динамо», где занимает пост директора по маркетингу.

Скриншот видео Первого канала.