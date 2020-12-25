Общество 25.12.2020 16:23
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25.12.2020 16:23
Администрация Линевского городского поселения Жирновского района Волгоградской области по результатам рассмотрения двух жалоб признана нарушившей Земельный кодекс РФ при организации аукциона на право аренды земельного участка для строительства комплекса «зерносушилка». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. Хотя, пояснили в ведомстве, в комиссии возникли сомнения, что администрация организовала именно такой аукцион. Ведь в распоряжении главы городского поселения содержалось указание провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Тогда как аукционная документация гласит, что аукцион проводится на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
А по результатам такого аукциона, согласно приложенному к документации проекту договора, должен быть заключен договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, в собственность граждан и юридических лиц.
Даже у опытных сотрудников Волгоградского УФАС такая неразбериха вызвала изумление. «При рассмотрении жалоб на проведение торгов мы, конечно, видим разные ошибки в конкурсных и аукционных документациях, но этот аукцион поразил даже нас. Такое смешение всех видов торгов встречается нечасто. По результатам рассмотрения жалоб мы выдали предписание об аннулировании торгов», - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.
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