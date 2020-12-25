Общество

Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиков

Общество 25.12.2020 16:23
0
25.12.2020 16:23


Администрация Линевского городского поселения Жирновского  района Волгоградской области по результатам рассмотрения двух жалоб признана нарушившей Земельный кодекс РФ при  организации аукциона на право аренды земельного участка для строительства комплекса «зерносушилка». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. Хотя, пояснили в ведомстве, в комиссии возникли сомнения, что администрация организовала именно такой аукцион. Ведь в распоряжении главы городского поселения содержалось указание  провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Тогда как аукционная документация гласит, что аукцион проводится на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
А по результатам такого аукциона,  согласно приложенному к документации проекту договора, должен быть заключен договор купли-продажи земельного участка,  на котором расположен объект недвижимого имущества, в собственность граждан и юридических лиц.
Даже у опытных сотрудников Волгоградского УФАС такая неразбериха вызвала изумление. «При рассмотрении жалоб на проведение торгов мы, конечно, видим разные ошибки в конкурсных и аукционных документациях, но этот аукцион поразил даже нас. Такое смешение всех видов торгов встречается нечасто. По результатам рассмотрения жалоб мы выдали предписание об аннулировании торгов», - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
25.12.2020 17:27
Общество 25.12.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 17:13
Общество 25.12.2020 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 16:06
Общество 25.12.2020 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 15:36
Общество 25.12.2020 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 13:34
Общество 25.12.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 12:50
Общество 25.12.2020 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.12.2020 09:31
Общество 25.12.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.12.2020 20:28
Общество 24.12.2020 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 20:13
Общество 24.12.2020 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 17:45
Общество 24.12.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 16:56
Общество 24.12.2020 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 14:47
Общество 24.12.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 14:21
Общество 24.12.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 14:03
Общество 24.12.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2020 13:02
Общество 24.12.2020 13:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:27
Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
17:13
Скользкая погода: сильный ветер и гололед предсказали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиковСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области мэр Михайловки ходит в суд в обход администрацииСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободуСмотреть фотографии
15:48
Новый год в СИЗО Волгограда встретит еще один участник расправы над отцом школьницыСмотреть фотографии
15:36
Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центраСмотреть фотографии
15:22
Грохот и крики: запись с видеорегистратора на разбившемся автобусе "Москва-Волгоград"Смотреть фотографии
15:04
Пострадавшему в автобусе "Москва - Волгоград" ребенку оторвало руку и обе ногиСмотреть фотографии
14:06
Противостоянию лыжников и сноубордистов положен конец: МегаФон обеспечил связью всехСмотреть фотографии
13:34
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Тревога усиливается: в Волгоградской области очередной рост заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:29
В ДТП с автобусом под Рязанью погибли трое жителей Волгоградской области и один иностранец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеровСмотреть фотографии
11:40
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под РязаньюСмотреть фотографии
09:46
Водитель перевернувшегося в Рязанской области «Волгоград-Москва» мог уснуть за рулемСмотреть фотографии
09:31
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего годаСмотреть фотографии
09:29
Сбербанк находится рядом. ВсегдаСмотреть фотографии
08:59
«Двое детей в тяжелом состоянии»: в администрации Рязанской области рассказали о страшном ДТП с автобусом «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
08:41
В Рязанской области перевернулся автобус «Волгоград-Москва»: четверо погибших, 11 пострадавшихСмотреть фотографии
20:28
Вынесли 40 ведер: фекалиями затопило соседей легендарного Дома Павлова в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписанииСмотреть фотографии
19:43
Глава «Россетей» выделил основные итоги 2020 годаСмотреть фотографии
18:41
Силовики задержали главного по строительству чиновника ВолжскогоСмотреть фотографии
17:45
"Высота 102" помогла включить горячую воду в проблемной новостройке под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:36
Инвестиционные продукты компаний группы «Открытие» показали в 2020 году двузначную доходностьСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде арестовали ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
16:56
Ждали много лет: в Волгограде еще несколько разваливающихся домов признали аварийнымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 