Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавируса

Общество 23.12.2020 11:20
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23.12.2020 11:20
Протоирей Вячеслав Жебелев скончался в коронавирусной больнице, куда поступил с заболеванием в ноябре текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, после уточнения информации в ближайшее время ее опубликуют на сайте епархии.
Известно, что 65-летний священнослужитель боролся с коронавирусной инфекцией. У него было большое поражение легких, он находился на ИВЛ.
Напомним, что Вячеслав Жебелев был также настоятелем Александро-Невского прихода. Он курировал строительство Александро-Невского собора в центре Волгограда.
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