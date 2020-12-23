Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавируса





Протоирей Вячеслав Жебелев скончался в коронавирусной больнице, куда поступил с заболеванием в ноябре текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, после уточнения информации в ближайшее время ее опубликуют на сайте епархии.

Известно, что 65-летний священнослужитель боролся с коронавирусной инфекцией. У него было большое поражение легких, он находился на ИВЛ.

Напомним, что Вячеслав Жебелев был также настоятелем Александро-Невского прихода. Он курировал строительство Александро-Невского собора в центре Волгограда.



