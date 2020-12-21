Общество

Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проекта

Общество 21.12.2020 16:14
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21.12.2020 16:14


Новые знания и лучшее из опыта своих коллег приобретают слушатели дополнительных образовательных программ федерального проекта «Новые возможности для каждого», который в настоящее время реализуется в Волгоградском государственном университете в рамках нацпроекта «Образование». 
«2020-й – непростой год для сферы высшего образования. Он ставит перед нами новые задачи. Благодаря тому, что при грантовой поддержке Министерства образования и науки РФ, ВолГУ реализует программу «Инновационные технологии непрерывного образования», у нас появилась возможность повысить компетенции различных категорий слушателей.

Это научно-педагогические работники и административно-управленческий персонал образовательных организаций высшего образования и научных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, социальные работники, работники промышленных предприятий, высокотехнологичных производств, организаций реального сектора экономики, значимых для Волгоградской области в рамках ее стратегии социально-экономического развития, граждане предпенсионного и пенсионного возраста и многие другие. Несомненно, такие кадровые инвестиции помогут нам уже в самом ближайшем будущем легче справляться с новыми вызовами в сфере образования», – рассказывает о проекте ректор ВолГУ Алла Калинина.  
Федеральный проект «Новые возможности для каждого» – это множество программ российских вузов в число которых входит Волгоградский государственный университет. Сегодня в ВолГУ реализуется два актуальных направления – одно узкоспециализированное, второе рассчитано на широкий круг слушателей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ВолГУ, организовано дополнительное обучение по актуальным и востребованным для реального сектора экономики Волгоградской области, таким как:
– «Педагог в профессиональном обучении и профессиональном образовании»;
– «Управление процессом профилактики профессионального выгорания»;
– «Кадровое обеспечение государственной молодежной политики»;
– «Дидактика внутрифирменного обучения персонала»;
– «Воспитательная деятельность в структуре образовательной программы»;
– «Методика обучения менеджменту качества на предприятиях и организациях»;
– «Управленческие и коммуникативные компетенции в современных условиях образовательного процесса высшей школы»;
– «Web-технологии как основа цифрового проектирования»;
– «Бренд-технологии в социально-экономическом развитии»;
– «Современные технологии программирования в системах управления проектами»;
– «Цифровые технологии безопасной среды и обработки, защиты персональных данных»;
– «Технологии имитационного моделирования бизнес-процессов»;
– «Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО»;
– «IT-технологии в цифровой образовательной среде»;
– «Биотехнологии в формировании здоровой нации».
Одна из актуальных сегодня тем – это защита персональных данных, программа по данной тематике разработана с учетом последних изменений в федеральном законодательстве. Особенно важна защита персональных данных в условиях существования угроз безопасности информации с учетом норм регулирования соответствующей сферы деятельности. Слушатели данного курса получили возможность узнать обо всем новой в этой сфере.
Популярностью пользуется и программа дополнительного профессионального обучения «Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО».
По мнению руководителя программы, директора волонтерского центра «Прорыв» Павла Переходова, слушатели получают актуальные знания в сфере  взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им организациям, а также узнают много нового в организации социального партнерства в сфере добровольческой активности и технологий PR фандрайзинга и краудфандинга.
Даже уже опытные в этом деле специалисты признаются, что нет предела в совершенстве своих знаний.
Так, Виктория Новицкая, из Краснодара, главный редактор инфопортала и газеты «Гражданское общество Кубани», заместитель руководителя АНО «Международный детский лагерь «МОСТ Кэмп», федеральный тренер АТ РСМ так отзывается о курсах: «Принцип life-longlearning для меня – приоритетный. Поэтому несмотря на то, что моя работа напрямую связана с НКО-сферой, я с большим удовольствием прохожу обучение на направлении «Содействие развитию добровольческой деятельности и взаимодействие с СО НКО». Помимо знаний, получаю ценнейший опыт коллег из других регионов и, соответственно, нетворкинг».
Среди слушателей дополнительных программ есть и ученые. Например, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории региональной экономики Федерального исследовательского центра Южный научный центр РАН Инна Митрофанова. Она выбрала для себя программу повышения квалификации «Бренд-технологии в социально-экономическом развитии», которая  ориентирована на расширение теоретических знаний и практических навыков по определению эффективной стратегии брендинга с учетом современных условий и трендов развития мирового рынка.
«Программа «Бренд-технологии в социально-экономическом развитии» позволяет содержательно и, главное, качественно расширить систему знаний в области разработки сильного, узнаваемого и конкурентоспособного бренда как одного из важнейших нематериальных активов личности, организации или территории, технологию его изменения, оценки эффективности, а также позволяет закрепить навыки разработки и внедрения эффективной политики брендинга.
Отличительной особенностью данной программы является дифференцированный формат реализации — очно-заочный, с применением удобных дистанционных технологий, что позволяет в современных непростых условиях оперативно освоить программу дополнительного образования, совмещая процесс обучения с трудовой деятельностью», – делится профессор.
Напомним, инновационные курсы в Волгоградском государственном университете продлятся до конца этого года. ВолГУ, благодаря грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, реализует два проекта – «Инновационные технологии непрерывного образования» и «Непрерывная траектория интеллектуального и профессионального развития общества» в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в 2020 году. Всего обучается по программам повышения квалификации более 4000 человек, представляющих различные целевые аудитории населения.

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