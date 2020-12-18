«Управление отходами - Волгоград» возглавила молодая женщина

Общество 18.12.2020 16:04
0
18.12.2020 16:04
В ООО «Управление отходами - Волгоград» - новый генеральный директор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте компании, на должность гендиректора назначена Ирина Петровна Кияшко. По сведениям информагентства, ранее молодая женщина работала заместителем теперь уже бывшего гендиректора компании Андрея Потапова.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало и о смене руководства в концессиях. Так, гендиректором ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» недавно была назначена 36-летняя Елена Ахременко.
Реклама
Мусор подешевеет, отопление подорожает: в Волгоградской области озвучили новые тарифы на ЖКХ18.12.2020 21:14
Общество 18.12.2020 21:14
Дороги в Волгоградской области станут опасными из-за тумана18.12.2020 19:50
Общество 18.12.2020 19:50
В Волгограде учителей наказали за федеральный скандал с учеником в тумбочке18.12.2020 17:32
Общество 18.12.2020 17:32
В Волгограде ради галочки проводят торги по речным перевозками18.12.2020 17:22
Общество 18.12.2020 17:22
Долги жителей перед скандальной УК продаются с молотка в Волгоградской области18.12.2020 15:00
Общество 18.12.2020 15:00
В Волгоградской области отследили потоки мигрантов18.12.2020 14:37
Общество 18.12.2020 14:37
Как они умирали: в волгоградском оперштабе сообщили причины смерти пятерых человек18.12.2020 14:23
Общество 18.12.2020 14:23
Дети из Волгоградской области получат почти 1 миллиард рублей к новому году после пресс-конференции Путина18.12.2020 13:06
Общество 18.12.2020 13:06
Коронавирус в Волгоградской области бушует под контролем18.12.2020 12:13
Общество 18.12.2020 12:13
В красном жилете и со свистком: крыши офисов госслужащих Волгоградской области зачистят от сосулек18.12.2020 10:21
Общество 18.12.2020 10:21
Самый разбитый сквер в центре Волгограда ожидает новая жизнь18.12.2020 09:53
Общество 18.12.2020 09:53
Волжане выберут цветовую гамму для трамваев из Москвы17.12.2020 20:14
Общество 17.12.2020 20:14
«Все льдом сковало»: обитатели замерзшего аварийного барака в Волгограде почти две недели выживают без отопления (ФОТОШОК)17.12.2020 18:15
Общество 17.12.2020 18:15
В Волгоградском государственном университете педагогов обучают новым возможностям17.12.2020 18:00
Общество 17.12.2020 18:00
Президент пообещал семьям по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к Новому году17.12.2020 17:45
Общество 17.12.2020 17:45
Реклама