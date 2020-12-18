«Управление отходами - Волгоград» возглавила молодая женщина





В ООО «Управление отходами - Волгоград» - новый генеральный директор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте компании, на должность гендиректора назначена Ирина Петровна Кияшко. По сведениям информагентства, ранее молодая женщина работала заместителем теперь уже бывшего гендиректора компании Андрея Потапова.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало и о смене руководства в концессиях. Так, гендиректором ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» недавно была назначена 36-летняя Елена Ахременко.



