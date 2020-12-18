Общество

Как они умирали: в волгоградском оперштабе сообщили причины смерти пятерых человек

Общество 18.12.2020 14:23
0
18.12.2020 14:23


Трое мужчин и две женщины пополнили печальную статистику смертей от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди умерших – двое жителей Волжского. 58-летний волжанин был госпитализирован уже в тяжелом состоянии в больницу имени Фишера. Выяснить примерную дату и способ заражения уже не удалось – мужчина умер. 46-летний волжанин скончался в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер». Он две недели не обращался за медицинской помощью. 
52-летнему жителю Светлоярского района своевременное обращение за медпомощью, к сожалению, не помогло. Он лечился амбулаторно, однако потом его госпитализировали в областную клиническую больницу №3, где он умер. 
Не удалось спасти врачам и 47-летнюю жительницу Светлоярского района. Почувствовав первые признаки недомогания, она терпела и не лечилась самостоятельно. После ухудшения состояния ее госпитализировали в волгоградскую больницу №15, но борьба за ее жизнь оказалась проигранной.
Среди новых жертв коронавируса – и 62-летняя жительница Камышина. Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью женщина  не обращалась. Спустя пять дней в связи с ухудшением состояния ее положили в городскую больницу №1, где она скончалась. 
В региональном оперштабе пояснили, что у всех умерших от коронавируса были при жизни хронические заболевания жизненно важных систем организма. 
Всего, напомним, 393 жителя Волгоградской области не пережили коронавирус. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
18.12.2020 21:14
Общество 18.12.2020 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 19:50
Общество 18.12.2020 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 17:32
Общество 18.12.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 17:22
Общество 18.12.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 16:04
Общество 18.12.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 15:00
Общество 18.12.2020 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 14:37
Общество 18.12.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 13:06
Общество 18.12.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 12:13
Общество 18.12.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 10:21
Общество 18.12.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2020 09:53
Общество 18.12.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2020 20:14
Общество 17.12.2020 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2020 18:15
Общество 17.12.2020 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2020 18:00
Общество 17.12.2020 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.12.2020 17:45
Общество 17.12.2020 17:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:14
Мусор подешевеет, отопление подорожает: в Волгоградской области озвучили новые тарифы на ЖКХСмотреть фотографии
20:22
Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке по итогам заседания Банка России 18 декабря 2020г.Смотреть фотографии
19:50
Дороги в Волгоградской области станут опасными из-за туманаСмотреть фотографии
17:35
Ростсельмаш подводит итоги программы для механизаторовСмотреть фотографии
17:34
"Пусть ответит сполна": водителю из Башкирии ужесточили приговор за гибель семейной пары в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде учителей наказали за федеральный скандал с учеником в тумбочкеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде ради галочки проводят торги по речным перевозкамиСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде ушлая пара пошла на шопинг с чужой банковской картой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Волгоградской области заморозят индексацию зарплат чиновниковСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области повысили тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
16:04
«Управление отходами - Волгоград» возглавила молодая женщинаСмотреть фотографии
15:28
В погибших на пожаре в Волгоградской области опознали супруговСмотреть фотографии
15:00
Долги жителей перед скандальной УК продаются с молотка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:59
Шельмовал с налогами по-крупному: бизнесмен из Волжского сел за решеткуСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде вынесли приговор продавцу тротилаСмотреть фотографии
14:37
В Волгоградской области отследили потоки мигрантовСмотреть фотографии
14:23
Как они умирали: в волгоградском оперштабе сообщили причины смерти пятерых человекСмотреть фотографии
13:53
«Спасибо интернету-2020»: во Всероссийском конкурсе «Ростелекома» призёром стала жительница ВолгоградаСмотреть фотографии
13:06
Дети из Волгоградской области получат почти 1 миллиард рублей к новому году после пресс-конференции ПутинаСмотреть фотографии
12:51
Директора завода осудят за крупные игры с налоговой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
На плотине Волжской ГЭС таксист устроил ДТП на встречкеСмотреть фотографии
12:21
Лобовой удар: три человека погибли в страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:13
Коронавирус в Волгоградской области бушует под контролемСмотреть фотографии
11:11
Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев достигла 80,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:21
В красном жилете и со свистком: крыши офисов госслужащих Волгоградской области зачистят от сосулекСмотреть фотографии
09:53
Самый разбитый сквер в центре Волгограда ожидает новая жизньСмотреть фотографии
09:43
Билайн обезопасил клиентов от случайного подключения платных подписокСмотреть фотографии
09:06
Личности устанавливаются: в Волгоградской области два человека сгорели в пожареСмотреть фотографии
07:38
Приехавшую на такси в госпиталь Волжского «полуживую» волгоградку спасли медикиСмотреть фотографии
20:14
Волжане выберут цветовую гамму для трамваев из МосквыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 