Как они умирали: в волгоградском оперштабе сообщили причины смерти пятерых человек





Трое мужчин и две женщины пополнили печальную статистику смертей от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди умерших – двое жителей Волжского. 58-летний волжанин был госпитализирован уже в тяжелом состоянии в больницу имени Фишера. Выяснить примерную дату и способ заражения уже не удалось – мужчина умер. 46-летний волжанин скончался в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер». Он две недели не обращался за медицинской помощью.

52-летнему жителю Светлоярского района своевременное обращение за медпомощью, к сожалению, не помогло. Он лечился амбулаторно, однако потом его госпитализировали в областную клиническую больницу №3, где он умер.

Не удалось спасти врачам и 47-летнюю жительницу Светлоярского района. Почувствовав первые признаки недомогания, она терпела и не лечилась самостоятельно. После ухудшения состояния ее госпитализировали в волгоградскую больницу №15, но борьба за ее жизнь оказалась проигранной.

Среди новых жертв коронавируса – и 62-летняя жительница Камышина. Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью женщина не обращалась. Спустя пять дней в связи с ухудшением состояния ее положили в городскую больницу №1, где она скончалась.

В региональном оперштабе пояснили, что у всех умерших от коронавируса были при жизни хронические заболевания жизненно важных систем организма.

Всего, напомним, 393 жителя Волгоградской области не пережили коронавирус.



