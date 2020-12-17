В Волгограде завершилась однодневная забастовка строителей с острова Голодный





В Волгограде благополучно разрешилась конфликтная ситуация, связанная с претензиями рабочих, которые трудятся на возведении очистных сооружений на острове Голодный, по поводу недополученной зарплаты и отсутствия зимней спецодежды. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Акватик», которая по результатам конкурса определена подрядчиком строительства, сегодня руководство компании провело встречу с трудовым коллективом. «В ходе общения с рабочими все спорные вопросы относительно денежных выплат и обеспечения комплектами спецодежды были разрешены. Отметим, что базовая заработная плата выплачивается своевременно дважды в месяц. Спорные вопросы возникли только с 16 сотрудниками и только относительно премиальной части, ожидаемой к выплате в ноябре-декабре текущего года. Сегодня принято решение, что эти премиальные выплаты будут произведены до 28 декабря текущего года», - пояснили здесь.

При этом в администрации Волгограда отметили, что «муниципалитет своевременно и в полном объеме оплачивает работы, производимые подрядной организацией в рамках строительства нового комплекса биологической очистки на острове Голодном. За ходом строительства муниципалитет осуществляет постоянный контроль, возведение всех объектов ведется в соответствии с производственным графиком». Однако после произошедшего ситуация с обеспечением подрядной организацией своих сотрудников комплектами спецодежды и выплаты им заработной платы взята муниципалитетом на контроль, уточнили в мэрии. Все выявленные в ходе проверки нарушения подрядная компания пообещала устранить в кратчайшие сроки. В частности, что касается обеспечения спецодеждой новых сотрудников, то она, по заверению руководства «Акватика», уже закуплена у специализированного предприятия, поставка ожидается до конца текущей недели. До этого времени рабочие обеспечиваются подменными комплектами одежды.

Ранее сообщалось, что часть рабочих, которые трудятся на острове Голодный, потребовала полного расчета от работодателя. Мужчины жаловались также на то, что замерзают в не подходящей для этого периода одежде.

Напомним, на острове Голодном возводится новая очистная станция, куда будут поступать коммунальные стоки почти со всего Волгограда. Объект вошёл в региональный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология».



