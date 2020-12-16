Общество 16.12.2020 16:21
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16.12.2020 16:21
Коронавирус не щадит ни пожилых, ни молодых. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди новых жертв инфекции оказался 38-летний волгоградец. Он сразу обратился к врачу, как только почувствовал первые признаки недомогания, лечился амбулаторно, но без положительной динамики. Мужчину госпитализировали с двусторонней пневмонией в областной госпиталь ветеранов войны, но спасти его не удалось.
Подтвердилась смерть от коронавируса и другого волгоградца – 43-летнего мужчины. Он обратился за медпомощью только спустя пять дней после начала заболевания, при этом не лечился и самостоятельно. Его госпитализировали в больницу №4, где он и умер. У молодых мужчин не было при жизни никаких хронических заболеваний
Среди жертв коронавируса и 58-летний житель Городищенского района. Он обратился к врачам спустя два дня после появления признаков болезни и скончался впоследствии в Городищенской ЦРБ.
А вот обстоятельства заражения еще двоих мужчин из Волгоградской области так и остались неизвестными. 65-летний житель Камышина скончался в городской больнице №1, куда он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В этой же больнице умер и 56-летний житель Котовского района. В оперштабе утверждают, что эти трое мужчин страдали при жизни хроническими заболеваниями.
Уже 383 жителя Волгоградской области скончались во время пандемии.
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