Волгоградцы стали в 4 раза чаще смотреть сериалы с экрана смартфона





Аналитики МТС проанализировали рост новых пользователей онлайн-кинотеатра МТС ТВ. За десять месяцев количество инсталляций выросло в четыре раза, а больше всего трафика приходится на смотрение аниме и сериалы для взрослой аудитории, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Активный рост числа пользователей начинается с апреля: прирост абонентской базы составляет не меньше 25% ежемесячно. Больше всего времени на смотрение тратят волгоградцы в возрасте 16-19 лет. Наиболее консервативными оказались зрители в возрасте 60-69 лет. При этом более половины просмотров приходится на контент по запросу, а 60% времени проходит за просмотром на экранах мобильных устройств.

Из полнометражного кино волгоградцы в этом году чаще всего выбирали киноленты «Вивариум» (16+), Веном» (16+), «Код 8» (18+), «Холоп» (12+) и «Марсианин» (16+). В топ-5 сериалов вошли: «257 причин, чтобы жить» (18+), «Содержанки» (18+), «Акудама Дайв» (16+), «Игра престолов» (18+) и «Сирена» (18+).

«МТС выстраивает вокруг абонента целую экосистему сервисов, делающих жизнь проще и удобнее, – рассказывает директор Волгоградского филиала компании Наталья Сахарова. – «МТС ТВ – это как три в одном. Один сервис открывает доступ к телевидению, сериалам и кино. Вы сами выбираете, что вам больше нравится, и смотрите только то, что вам интересно».



