Общество 16.12.2020 10:57
0
16.12.2020 10:57
В соответствии с Указом Президента России начальнику УФСБ по Волгоградской области Игорю Голдобину присвоено звание
генерал-лейтенант. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ России по региону.
Игорь Голдобин родился в 1968 году. В органах федеральной службы безопасности с 1994 года. На должность начальника УФСБ России по Волгоградской области был назначен президентским Указом в декабре 2019 года. Ранее возглавлял УФСБ России по Тамбовской области.
Реклама
В Волгоградском государственном университете дополнительное образование получают на инновационных курсах16.12.2020 16:30
Общество 16.12.2020 16:30
Ничем не болел и сразу обратился к врачу: коронавирус убил молодого волгоградца16.12.2020 16:21
Общество 16.12.2020 16:21
Совет Федерации без лишних слов одобрил переход Волгоградской области на московское время16.12.2020 13:52
Общество 16.12.2020 13:52
В центре Волгограда вырастает «сладкая» новогодняя елка16.12.2020 12:18
Общество 16.12.2020 12:18
На помощь волгоградским терапевтам приходят таксисты16.12.2020 10:11
Общество 16.12.2020 10:11
Волгоградской области дадут еще денег на бесплатные лекарства больным коронавирусом16.12.2020 09:55
Общество 16.12.2020 09:55
Видеокамеры в сетевых магазинах Волгоградской области зафиксировали серийных воришек дорогих продуктов16.12.2020 09:27
Общество 16.12.2020 09:27
Дороги Волгограда спасают от ледяной корки16.12.2020 08:29
Общество 16.12.2020 08:29
Утренники, фуд-корты и кино: оперштаб в Волгограде – о новогодних развлечениях15.12.2020 20:20
Общество 15.12.2020 20:20
«Моробусы счастья» будут курсировать в Волжском15.12.2020 17:46
Общество 15.12.2020 17:46
На замке: пограничники Волгоградской области и Казахстана провели совместную спецоперацию15.12.2020 16:48
Общество 15.12.2020 16:48
Обстановка стабильно напряженная: волгоградский губернатор высказался об ограничениях в праздники15.12.2020 15:24
Общество 15.12.2020 15:24
"85 метров боли": известный музыкант проникся атмосферой Мамаева кургана в Волгограде15.12.2020 15:19
Общество 15.12.2020 15:19
Смертельная работа: волгоградец заразился коронавирусом от коллеги и умер15.12.2020 14:47
Общество 15.12.2020 14:47
Волгоградских водителей предупредили о грядущей опасности на дорогах15.12.2020 13:03
Общество 15.12.2020 13:03
Реклама