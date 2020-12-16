Общество

Президент России присвоил новое звание начальнику УФСБ по Волгоградской области

Общество 16.12.2020 10:57
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16.12.2020 10:57


В соответствии с Указом Президента России начальнику УФСБ по Волгоградской области Игорю Голдобину присвоено звание
генерал-лейтенант. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ России по региону.
Игорь Голдобин родился в 1968 году. В органах федеральной службы безопасности с 1994 года. На должность начальника УФСБ России по Волгоградской области был назначен президентским Указом в декабре 2019 года. Ранее возглавлял УФСБ России по Тамбовской области.

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