



Один человек погиб в ДТП в Среднеахтубинском районе по вине пьяного водителя. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, поздно вечером 47-летняя женщина, управляя «Рено Логан», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, а затем съехала с дороги. В результате автомобиль перевернулся. В аварии погибла 34-летняя пассажирка иномарки.

ДТП произошло на автодороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба», напротив дома №2 по улице Мичурина в поселке Маслово.



