Общество

В Волгоградской области количество умерших от коронавируса увеличилось в тридцать раз

Общество 11.12.2020 08:46
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11.12.2020 08:46


В Волгоградской области в октябре 2020 года количество умерших от коронавируса составило 91 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат. Напомним, ранее это ведомство шокировало данными всего о трех жертвах ковида в регионе в сентябре этого года. Таким образом, за месяц количество умерших жителей региона, у которых был идентифицирован вирус, увеличилось в тридцать раз. При этом причиной смерти еще 21  человека коронавирус не являлся, однако мог оказать влияние на развитие фатальных осложнений. Росстат приводит также сведения еще о 97 летальных случаях в коронавирусной статистике. Однако в данных случаях COVID-19 не являлся основной причиной смерти этих жителей и не привел к развитию осложнений, закончившихся летальным исходом. 
Между тем, среди регионов ЮФО больше всего умерших от коронавируса в Ростовской области – 828 человек. Меньше всего в Адыгее – 20 человек. 

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