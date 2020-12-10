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Презентация нового альбома ЧАЙФ пройдет эксклюзивно на платформе МТС Live

Телеком 10.12.2020 15:26
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10.12.2020 15:26


В формате прямого включения из Екатеринбурга группа ЧАЙФ представит свой новый альбом и пообщается с аудиторией.
В субботу 12 декабря в 19:00 по московскому времени на платформе МТС Live, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и в группе МТС Live ВКонтакте пройдет презентация нового альбома группы ЧАЙФ «Оранжевое настроение»-III. Посмотреть концерт смогут все желающие бесплатно, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
35-летний юбилей группы ЧАЙФ пришёлся на время ограничений, связанных с пандемией. Вместе со всей планетой группа ушла на карантин: был прерван тур, прекратились любые выступления и гастрольные передвижения по стране и миру. Чтобы порадовать поклонников, в марте на портале vr.mts.ru и в социальных сетях МТС прошел первый онлайн-концерт группы в прямой трансляции из Екатеринбурга, который посмотрели более 5 миллионов человек. 
При поддержке МТС группа ЧАЙФ решила снова собраться в камерной атмосфере и сыграть новый акустический альбом «Оранжевое настроение»-III для своих поклонников по всему миру. В формате интерактивного концерта музыканты ответят на вопросы аудитории и смогут в прямом эфире услышать мнение поклонников о новых песнях.
«В Екатеринбурге, на своей студии «Дети гор», мы записали десять ранее не издававшихся песен, некоторые из них были написаны больше десяти лет назад, а другие сочинены во время карантина. Альбом готов, мы хотим представить его своей публике живьём. Вместе с МТС мы решили собраться в камерной атмосфере и сыграть свой новый акустический альбом «Оранжевое настроение»-III своим поклонникам по всему миру, ответить на их вопросы и услышать их мнение о новом альбоме. И конечно, спеть несколько самых любимых ваших песен, без этого не обходится ни один концерт ЧАЙФа, - отметил Владимир Шахрин, основатель и лидер группы ЧАЙФ. - Мы посвящаем это выступление медикам Екатеринбурга, работающим в красных зонах, и работникам, и волонтерам Фонда Святой Екатерины, помогающим медикам бороться за жизни людей. Приглашаем всех провести этот вечер с нами!».
В 2020 году МТС организовала серию прямых трансляций концертов культовых российских исполнителей. В декабре начался новый сезон онлайн-мероприятий, который открыл Леван Горозия с интерактивной перфоманс-презентацией своего нового альбома «Рассвет». Всего на площадках МТС выступило более двадцати музыкантов и групп, в том числе: Моргенштерн, «Чайф», Anacondaz, «Каста», Вячеслав Бутусов, «Несчастный случай», «Секрет», «Пелагея», «TheHatters», «Чиж &Co», GruppaSkryptonite, МОТ. Концерты собрали свыше 60 миллионов просмотров.

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