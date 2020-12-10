Сторонники волгоградского времени начали электронную «атаку» на Совет Федерации





Возмущенные действиями депутатов Госдумы, которые накануне приняли в окончательном чтении закон о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону, активисты начали отправку электронных писем в Совет Федерации с требованием отклонить данный закон. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, у них остается надежда, что сенаторы прислушаются к их мнению и не допустят утверждения скандального документа. Волгоградцы еще раз подчеркивают законность проведенного в 2018 году референдума, итоги которого, по сути, отменили депутаты областной думы, решив вернуть регион в московский часовой пояс на основании сомнительного мероприятия по выявлению мнения.

Между тем, Совет Федерации собирается рассмотреть волнующий многих жителей Волгоградской области закон уже 16 декабря. На 17 декабря запланирована большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Волгоградцы надеются, что их коллективное обращение к главе государства, которое они собираются записать 12 декабря, прозвучит в эфире и президент не подпишет закон, который внес такой раскол в общество. В случае утверждения закона Советом Федерации и подписания его Владимиром Путиным стрелки часов в Волгоградской области переведут на час назад 27 декабря 2020 года.



