Общество 10.12.2020 11:39
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10.12.2020 11:39
Врач-кардиолог Владислав Стаценко, доцент кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии Волгоградского медуниверситета ушел из жизни. О безвременной кончине кандидата медицинских наук сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском медуниверситете. Ему было всего 37.
В 2007 году Владислав Стаценко окончил лечебный факультет родного вуза и поступил в клиническую ординатуру по специальности клиническая фармакология. С тех пор его судьба была неразрывно связана с кафедрой клинической фармакологии и интенсивной терапии. После успешной защиты кандидатской диссертации Владислав Игоревич Стаценко работал ассистентом, а затем доцентом кафедры.
«У него был невероятный педагогический талант. Он умел очень просто объяснить студентам сложные аспекты интенсивной терапии неотложных состояний или молекулярные аспекты механизма действия лекарственных веществ, - вспоминает о своем коллеге декан фармацевтического факультета, профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВолГМУ , доктор медицинских наук, профессор Наталия Вячеславовна Рогова. - Он был настоящим патриотом своего города и страны. Когда был еще ординатором, то с другом сделал макет из фанеры танка Т-34 и, переделав так свою машину, участвовал в параде 9 мая. У него были уникальные, можно сказать, энциклопедические знания в области кардиологии и медицины. Его дедушка был уважаемым профессором нашего вуза, в котором работал до последних дней своей жизни. Его отец – Игорь Юрьевич Стаценко – доцент кафедры внутренних болезней, талантливый терапевт и один из лучших гепатологов. Младший брат, тоже отличный врач, увлекался альпинизмом. И над его рабочим столом на кафедре мы специально разместили картину с видом на Эльбрус. Влад был всегда душой любой компании, веселый, эмоциональный, энергичный. Это большая потеря для нас всех».
Владислав Игоревич Стаценко работал врачом-кардиологом в железнодорожной больнице Волгограда, а также в территориальном Центре медицины катастроф. Благодаря его уникальным знаниям сотни пациентов смогли сохранить жизнь в трудных клинических ситуациях.
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