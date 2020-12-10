В Волгограде открыли мемориальную доску в память о бывшем губернаторе Николае Максюте





Сегодня в Волгограде состоялась торжественная церемония открытия памятной доски в память о бывшем губернаторе Николае Максюте. Как сообщает ИА «Высота 102», к дому №31 по ул. Чуйкова пришли как и простые волгоградцы, так и представители администрации региона и города, и члены семьи. Открыли мемориальную доску, установленную на фасаде, глава Волгограда Виталий Лихачев и один из родственников Николая Кирилловича.





Напомним, Николай Максюта скончался 1 ноября 2020 года от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Немногим ранее умерла его супруга. Бывший губернатор Волгоградской области похоронен на кладбище Красноармейского района. C инициативой увековечивания памяти экс-главы администрации Волгоградской области выступил Андрей Бочаров.