В Волгограде открыли мемориальную доску в память о бывшем губернаторе Николае Максюте

Общество 10.12.2020 10:06
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10.12.2020 10:06
Сегодня в Волгограде состоялась торжественная церемония открытия памятной доски в память о бывшем губернаторе Николае Максюте. Как сообщает ИА «Высота 102», к дому №31 по ул. Чуйкова пришли как и простые волгоградцы, так и представители администрации региона и города, и члены семьи. Открыли мемориальную доску, установленную на фасаде, глава Волгограда Виталий Лихачев и один из родственников Николая Кирилловича.
Напомним, Николай Максюта скончался 1 ноября 2020 года от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Немногим ранее умерла его супруга. Бывший губернатор Волгоградской области похоронен на кладбище Красноармейского района. C инициативой увековечивания памяти экс-главы администрации Волгоградской области выступил Андрей Бочаров.
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