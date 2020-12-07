Волгоградец занялся вымогательством из-за порванной одежды





По подозрению в вымогательстве задержан 21-летний житель Советского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в заявлением в полицию обратился 20-летний волгоградец. Он сообщил, что под угрозой физической расправы малознакомый мужчина у него вымогает деньги на покупку куртки, которая была испорчена в ходе их обоюдной драки. Сперва с него требовали 12 тысяч, потом 24 тысячи. К моменту обращения потерпевшего в полицию сумма возросла до 70 тысяч рублей.

Задержанный сознался в содеянном. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.



