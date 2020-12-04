Общество

В Волгограде закупают еще партию квартир для обитателей аварийных домов

Общество 04.12.2020 12:23
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04.12.2020 12:23


Муниципалитет объявил очередные аукционы  на приобретение еще 139 квартир для волгоградцев, переселяющихся из аварийных домов.  Расселение проводится в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. 
В рамках очередной партии  аукционов  предстоит закупить 42 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 31 трехкомнатную квартиры. Жилье будет приобретаться  в новостройках,  в  квартирах должна быть сделана  чистовая отделка, обустроены санузлы и установлены кухонные плиты.   Застройщик должен передать новые квартиры для расселения горожан не позднее четвертого квартала 2021 года.
Отметим, что согласно федеральному законодательству владельцы аварийных жилых помещений могут выбрать один из двух вариантов - получить в собственность новую жилплощадь или денежную компенсацию. Оценку стоимости каждого объекта определяют независимые эксперты. С теми, кто проживает в аварийных домах на условиях социального найма, будут заключены новые договоры. По условиям проекта, тем, кто выбрал вариант обмена недвижимости, площадь нового жилья не может быть меньше старого жилого помещения. Часто новое жилье, предоставляемое муниципалитетом, превосходит по площади старые помещения.
Напомним, региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», созданный для выполнения национального проекта «Жилье и городская среда», стартовал в минувшем году.  За время его  реализации администрация Волгограда заключила контракты на приобретение порядка 500 квартир   в  новостройках Кировского и Советского районов. Площадь ряда однокомнатных квартир, контракты на приобретение которых уже заключены,  достигает 43 кв.м, двухкомнатных - 66 кв.м, а трехкомнатных – 83,6 кв.м.  Часть приобретенных жилых помещений расположена  в домах ЖК «Колизей» и ЖК «Парк Арена», возведение которых было завершено летом и осенью текущего года. По мере ввода зданий в эксплуатацию муниципалитет передает жилье волгоградцам.   До конца 2020 года из аварийных домов будут переселены свыше тысячи горожан.
Также за время реализации программы  выплачено  более 146 миллионов рублей в качестве денежных компенсаций за 135 аварийных жилых помещений.  В каждом случае  для определения их размера привлекаются независимые эксперты, они в индивидуальном порядке оценивают аварийное жилье помещение, так, как если бы оно находилось в технически исправном доме.  Так, суммы выплат за ряд трехкомнатных квартир в Кировском и Красноармейском районах достигали  трех миллионов рублей.
В общей сложности в ходе программы до сентября 2025 года в Волгограде будут расселены более 250 домов, в которых проживают порядка 9800 человек.

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