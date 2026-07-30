Волгоградцам назвали пути заражения гепатитом В и С





Об опасности гепатитов В и С предупредили волгоградцев. Эти вирусные инфекции поражают печень, а переход заболевания в хроническую форму грозит серьезными осложнениями, в том числе циррозом и раком печени.

Как напомнили в облздраве, гепатитом В и С можно заразиться половым путем, а также в результате контакта с зараженной кровью. Такое может произойти при внутривенном употреблении наркотиков, а также во время косметических процедур – маникюре, пирсинге, татуаже, иглоукалывании. Инфекция может перейти также от матери к ребенку во время родов.

Долгое время коварные вирусы не дают о себе знать. Но на наличие серьезного заболевания могут указывать первые симптомы – усталость, потеря аппетита, тошнота и рвота, боль в животе, пожелтение кожи и глаз, темная моча и светлый стул, мышечные и суставные боли.

Острый гепатит В может проявляться более выраженными симптомами, тогда как гепатит С часто протекает бессимптомно в течение многих лет, пока не возникнут серьезные осложнения. Но, чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем меньше риск опасных осложнений.