В Волгограде легковушка «уронила» на автобус световую опору

Происшествия 29.11.2020 10:15
0
29.11.2020 10:15
Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса «ЛИАЗ», в которой пострадали два человека, произошла в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне 35-летний водитель «Лады Приоры» проехал перекресток на «красный» и напротив дома №12 по улице Шумского врезался в «ВАЗ 2113» и автобус «ЛИАЗ».
От удара «Лада Приора» изменила траекторию движения и совершила наезд на световую опору, в результате падения которой автобус «ЛИАЗ» получил механические повреждения. В ДТП пострадали 51-летний водитель автомашины «ВАЗ 21213» и его 47-летний пассажир. Они госпитализированы с травмами.
Сообщается, что 35-летний водитель «Лады Приоры» на месте отказался от прохождения освидетельствования.
Реклама
"Пассажиропад" случился в волгоградском автобусе из-за лихача на легковушке29.11.2020 09:24
Происшествия 29.11.2020 09:24
Волгоградскому коллекционеру грозит долгий арест за сбыт госнаград28.11.2020 10:30
Происшествия 28.11.2020 10:30
Бойцы с оружием и ДПС: в Волгограде и Волжском тотально проверяют автомобили27.11.2020 17:53
Происшествия 27.11.2020 17:53
Автомобиль такси дотла сгорел у Комсомольского моста в Волгограде (ВИДЕО)27.11.2020 14:44
Происшествия 27.11.2020 14:44
В ответ на увольнение волгоградский предприниматель похитил у работника протез ноги27.11.2020 13:11
Происшествия 27.11.2020 13:11
Пешеход «сбил» иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)27.11.2020 10:52
Происшествия 27.11.2020 10:52
Две скорые стали участниками ДТП в Волгоградской области27.11.2020 10:16
Происшествия 27.11.2020 10:16
Промах магазинного вора в Волгограде засняли видеокамеры26.11.2020 13:17
Происшествия 26.11.2020 13:17
Мошенники сорвали куш: 5 млн рублей украли со счетов жителей Волгоградской области26.11.2020 12:47
Происшествия 26.11.2020 12:47
В Волжском задержали партию раков-«нелегалов»26.11.2020 10:22
Происшествия 26.11.2020 10:22
В Волгоградской области в «обезьяннике» умер молодой мужчина25.11.2020 17:38
Происшествия 25.11.2020 17:38
«Отрубило хвост»: в Волгоградском аэропорту вертолет завалил мачту25.11.2020 15:25
Происшествия 25.11.2020 15:25
Должница из Камышина "заминировала" банк25.11.2020 14:12
Происшествия 25.11.2020 14:12
В Волжском сгорела маршрутка25.11.2020 09:49
Происшествия 25.11.2020 09:49
В Волгограде пациентка "скорой" пострадала из-за экстренного торможения25.11.2020 09:44
Происшествия 25.11.2020 09:44
Реклама