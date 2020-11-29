В Волгограде легковушка «уронила» на автобус световую опору





Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса «ЛИАЗ», в которой пострадали два человека, произошла в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне 35-летний водитель «Лады Приоры» проехал перекресток на «красный» и напротив дома №12 по улице Шумского врезался в «ВАЗ 2113» и автобус «ЛИАЗ».

От удара «Лада Приора» изменила траекторию движения и совершила наезд на световую опору, в результате падения которой автобус «ЛИАЗ» получил механические повреждения. В ДТП пострадали 51-летний водитель автомашины «ВАЗ 21213» и его 47-летний пассажир. Они госпитализированы с травмами.

Сообщается, что 35-летний водитель «Лады Приоры» на месте отказался от прохождения освидетельствования.



