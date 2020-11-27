



Заложниками своего соседа оказались жители третьего подъезда дома №11 по ул. Хользунова в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-за проблем с газом в одной из квартир аварийная бригада отключила подачу голубого топлива в десять квартир целого стояка жилого здания. «С 23 ноября мы не можем ни еду приготовить, ни искупаться, потому что колонки не работают, - рассказал 80-летний волгоградец Виктор Семенович Герасимов. – Я много пережил в своей жизни, но не знаю, сколько еще придется терпеть в таких условиях».

Представитель управляющей компании «Альфа-Юг» Наталья Молчанова рассказала, по какой причине десять квартир дома прозябают без газа. «23 ноября поступила заявка от жильца квартиры №44 на пятом этаже о неполадках в работе газовой колонки, которая зажигалась и тут же тухла. Мы переправили заявку подрядной организации, которая должна была 24 ноября совершить выезд в квартиру заявителя. Однако жильца это не устроило и он вызвал аварийную бригаду «Горгаза», которая обнаружила проблемы с тягой в квартире и предложила мужчине перекрыть подачу ресурса в его квартиру. Но он отказался и тогда аварийщики отрезали весь стояк от газа, - поясняет Наталья Валерьевна. – На следующий день сотрудники подрядной организации провели обход квартир, проверили ветканалы и обнаружили проблемы с тягой. Теперь жильцы должны их устранить. Проблема еще и в том, что трех владельцев квартир они не могли застать дома. Но в любом случае, газ не подключат, пока не будут выполнены работы по расчистке ветканалов».

Между тем, тот самый жилец квартиры №44, ставший источником проблем для своих соседей, также должен будет устранить нарушения работы вентиляции в своем доме. Однако, по словам Натальи Молчановой, он уже заявил, что уедет недели на три. «Хотя он оставил контакты знакомых, кто сможет открыть квартиру, непонятно, кто в его отсутствие будет выполнять предписания газовиков. Мы, со своей стороны, будем делать все от нас зависящее, чтобы газ быстрее вернулся в квартиры жильцов. Но это возможно только после подписания актов об устранении нарушений. Мы боимся, что из-за отсутствия хозяина квартиры №44 людям придется терпеть неудобства еще какое-то время», - пояснила Наталья Молчанова.

А пока жильцы-пенсионеры раздумывают об обращении к властям с просьбой подвоза кипятка к обесточенному подъезду. Виктор Семенович Герасимов, дитя военного времени, помнит ценность горячей воды в тяжелые годы лихолетья. Правда, та война уже давно закончилась.



